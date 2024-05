O čem odločamo, ko glasujemo o preferenčnem glasu

Skupaj z volitvami poslancev v evropski parlament, 9. junija, bo potekalo tudi opredeljevanje o uvedbi prednostnega oziroma preferenčnega glasu na parlamentarnih volitvah – torej tudi o možnosti izbire med več kandidati iste stranke. Takšna izbira se je dodobra uveljavila že na evropskih volitvah – tako so bili nazadnje izvoljeni vsi evropski poslanci –, malo manj pa na lokalnih volitvah.

Referendumsko vprašanje se bo glasilo: Ali ste za to, da se za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije uvede preferenčni glas, ki bo zagotovil odločilen vpliv volivcev na izbiro poslanca?

Na fotografiji Ciril Ribičič (levo) in Igor Kaučič (desno) na posvetu o volilni zakonodaji pri takratnem predsedniku republike Borutu Pahorju, ki je bdel nad odpravo neustavnosti. FOTO: Blaž Samec/Delo

Prvi del vprašanja o preferenčnem glasu je torej jasen, drugi del, ki govori o odločilnem vplivu na izbiro poslanca, pa izhaja iz 80. člena ustave.ustavni pravnik in profesor na Pravni fakulteti UL, v tem vidi le željo predlagateljev, da bi bila dikcija prepričljivejša. Tudiustavni pravnik in profesor na Pravni fakulteti UL, govori o pomensko nerešenem vprašanju na način, da bo podan referendumski odgovor volivcev sporočilo odločevalcem zgolj o tem, ali naj se uvede preferenčni glas, ki bo zagotovil odločilen vpliv volivcev na izbiro poslanca, ali ne. Leustavni pravnik in profesor na Pravni fakulteti UL, poudarja, da ta dikcija vprašanja implicira uvedbo absolutnega prednostnega glasu.

Ciril Ribičič, ustavni pravnik: Kombinirani sistem je še boljša rešitev, a prednostni glas je že korak v pravo smer. Glede na postavljeno vprašanje o uvedbi preferenčnega glasu, ki bo zagotovil odločilen vpliv volivcev na izbiro poslanca, sam razumem, da gre za absoluten prednostni glas.

To bi pomenilo, da bi bili izvoljeni tisti kandidati z liste, ki so na tej listi prejeli največ prednostnih glasov, in tej izbiri so ustavni pravniki z naskokom najbolj naklonjeni. Manj pa, razumljivo, politične stranke – to bi predstavljalo še dodaten poseg v avtonomijo političnih strank oziroma njenega vodstva, ki zdaj kandidate lahko razvrščajo v bolj ali manj izvoljive okraje. Predvsem tradicionalne stranke so sistem do zdaj že dodobra naštudirale in lahko same predvidijo, kdo bo izvoljen.

Večina bi tako lažje privolila v uveljavitev relativnega prednostnega glasu, kjer se prednostni glasovi upoštevajo le, če njihovo število preseže določen prag. Ta velja tudi na evropskih volitvah, a zaradi množične uporabe in relativno nizkega praga, bi ga že lahko označili za nekaj, kar Ribičič označuje za polnokrvni prednostni glas.

Zgoraj opisano sogovorniki sicer označujejo za strokovne razprave, o katerih ni nujno, da odločajo volivci, ampak zakonodajalec v soglasju s stroko. Ključno pa bo predvsem iskanje podpore potrebne večine za takšne spremembe – torej 60 poslanskih glasov.

Igor Kaučič, ustavni pravnik: Uvedba prednostnega glasu pomeni poseg v avtonomijo političnih strank, ki so do zdaj same lahko razvrščale kandidate. Sem realist, in če bi lahko sprejeli relativni prednostni glas, je to že korak v pravo smer. Pri realizaciji bi se kot večja težava sicer izkazalo še vprašanje števila volilnih enot. A gre za strokovno vprašanje, zato se ne strinjam, da je referendumsko vprašanje postavljeno preširoko.

Kaj pa število volilnih okrajev?

Dvakrat – po tem, ko je zaradi prevelikih odstopanj v velikostih volilnih okrajev ustavno sodišče ugotovilo neustavnost – je uvedba preferenčnega glasu že spodletela. Zmanjkalo je nekaj glasov – tudi zaradi manjkajočih poslancev SD in NSi. Obe stranki na načelni ravni sicer podpirata preferenčni glas. Jasno mu med parlamentarnimi strankami nasprotuje le SDS, v kateri zatrjujejo, da bi prednostni glas na ravni sedanjih osmih volilnih enot oškodoval podeželje. Po njihovem mnenju bodo imela prednost urbana središča.

Temu argumentu so v zadnjem obdobju pritegnili tudi posamezniki v SD in NSi, ki so ključni za doseganje zadostne večine, tako še posebno v zadnjem času vse ostreje vztrajajo pri povečanju števila volilnih enot. Kot odgovor na te bojazni so ustavni pravniki že predlagali povečanje z osmih na 11 volilnih enot, kjer bi volili po osem poslancev, ali pa na 22, kjer bi potem volili po štiri poslance.

Janez Pogorelec, član izvršilnega odbora NSi in ustavni pravnik, je alternativno predlagal oblikovanje 18 volilnih enot, v katerih bi se izvolilo po pet poslancev. A za uveljavitev takega sistema bi morali zaradi nove matematične razdelitve med enotami število poslancev v ustavi povečati za zgolj dva, kar pa bi se lahko izkazalo za še bolj zapleten proces. Ustava se spreminja s še bolj tresočo roko, prav tako ni psihološko nepomembno, da bi se skupno število poslancev povečalo.

Saša Zagorc, profesor na pravni fakulteti, izpostavlja, da je bilo spreminjanje volilne formule v preteklosti že predmet zahtevnih in večkrat tudi neuspešnih pogajanj. FOTO: Saša Zagorc/Delo

Saša Zagorc, ustavni pravnik: Postavljeno vprašanje na referendumu je pomensko odprto na način, da bo podan referendumski odgovor volivcev sporočilo odločevalcem zgolj o tem, ali naj se uvede preferenčni glas, ki bo zagotovil odločilen vpliv volivcev na izbiro poslanca, ali ne. Katero obliko preferenčnega glasu (fakultativni/obligatorni ali absolutni/relativni) in pod katerimi pogoji bi državni zbor v primeru uspeha na referendumu uveljavil, je nato stvar iskanja čim širšega političnega konsenza v zakonodajnem telesu. Težko napovem, a spreminjanje volilne formule je bilo v preteklosti predmet zahtevnih in večkrat tudi neuspešnih pogajanj.

Iskanje soglasja za morebitno uveljavitev prednostnega glasu bo tako med najmanj 60 poslanci še zelo težaven zalogaj – potrebnih bo še veliko pogajanj, a ob morebitnem jasnem rezultatu na posvetovalnem referendumu izida gotovo ne bodo mogli povsem mirne vesti prezreti.

K nadaljnjim pogovorom bo treba sicer pristopiti hitro, saj se leto dni pred naslednjim odhodom na volišča volilnega sistema praviloma ne spreminja.