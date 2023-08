O dodatnih ukrepih za pomoč prizadetim v vremenskih ujmah

Vlada je danes po napovedih obravnavala predlog dodatnih ukrepov za pomoč prizadetim v nedavnih vremenskih ujmah. Osredotočili so se predvsem na pomoč fizičnim osebam, bodo pa v novem interventnem zakonu tudi ukrepi za gospodarstvo. V petek naj bi ga predstavili opoziciji in parlamentarnim strankam, v DZ bi ga lahko poslali prihodnji teden.

Odločitve, sprejete na seji, predstavljajo ministrica za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han ter minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan.

Prve interventne ukrepe po poplavah je vlada združila v noveli zakona o preprečevanju posledic naravnih nesreč, ki je v veljavi od minulega petka. Med njimi so predplačila občinam, širši obseg upravičencev do pomoči v kmetijstvu, subvencioniranje višje sile in čakanja na delo, pomoč samozaposlenim, izredni dopust za prostovoljce in ponedeljkov dan solidarnosti.

Ujme so po nekaterih ocenah prizadele od 10.000 do 15.000 gospodinjstev, od tega je 1000 takšnih, ki so izgubila vse. »Najprej je treba pomagati tistim, ki so izgubili vse, hkrati pa ne pozabiti tudi na vse ostale,« je v ponedeljek dejal Golob. Glede pomoči podjetjem pa je ocenil, da bo največji problem dobiti nove stroje in ne zagotoviti denar. Škode v gospodarstvu je sicer po Hanovih besedah za več kot 400 milijonov evrov.

Odprava posledic poplav na osnovni šoli Moste pri Komendi. FOTO: Blaž Samec/Delo

Uroš Brežan je povedal, da so šli danes šli preko nabora ukrepov za drugi interventni zakon, naprej se bodo pogovarjali o zakonu o obnovi. Izpostavil je tri ključne ukrepe: v zakonodajo umeščajo tehnično pisarno, gre za pomoč s tehnične strani za prizadete, in sicer za ljudi, občine in gospodarstvo; drugi je ukrep nujne rekonstrukcije, ki se jih je treba nujno lotiti obnove, pri katerih uvajajo hitro možnosti; tretje pa je občinski podrobni prostorski načrt za odpravo posledic naravne nesreče, kjer bodo morale biti vključene tudi občine. Tako bodo lahko prišli do ukrepov, ki bodo čim hitreje pripeljali do rešitev.

»Tehnična pisarna bo organizirana kot ena pisarna, imela pa bo več pisarn po terenu, da bodo z rešitvami blizu ljudem. Števila teh pisarn še nimamo, jih bomo pa uskladili s potrebami,« je povedal Brežan.

Boštjan Šefic je nov državni sekretar

Za obnovo prizadetih krajev, cest in domov v katastrofalnih poplavah bosta skrbela prvi operativec v času begunske krize Boštjan Šefic in glavni projektant mosta na Pelješac Marjan Pipenbaher. Šefica je vlada danes imenovala za novega državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade, Pipenbaher pa bo sodeloval v novem posvetovalnem telesu za sanacijo, ki ga bodo predvidoma sestavljali gradbeni, hidrološki, geološki in drugi strokovnjaki.