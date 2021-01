Šolske klopi bodo prazne vsaj do 18. januarja

Na jutrišnji dopoldanski novinarski konferenci bodo aktualne epidemiološke razmere komentirali predsednik vlade Janez Janša, predsednik NSi in obrambni minister Matej Tonin ter predsednik SMC in gospodarski minister Zdravko Počivalšek.



Žičnice bodo jutri ponovno obstale

Zaradi slabšanja epidemioloških razmer je vlada podaljšala večino veljavnih ukrepov, je na popoldanski novinarski konferenci povedal vladni govorec. Učenci, dijaki in študentje – z izjemo učencev s posebnimi potrebami – se v izobraževalne ustanove ne bodo vrnili vsaj do 18. januarja. Vrnitev v šole po Kacinovih besedah sicer ostaja prioriteta vlade.Omejitve gibanja še naprej ostajajo, je povedal notranji minister. Spremembe pa bodo na zunanji meje Slovenije in drugih kontrolnih točkah: od sobote se lahko prehaja meje tako z negativnim PCR testom kot tudi hitrim antigenskim testom. Hitri antigenski test mora biti opravljen v članici EU oziroma članici schengenskega območja. PCR test se bo lahko opravilo tudi v tretjih državah v določenih institucijah v, denimo, Bosni in Hercegovini ter Srbiji.​Možnost hitrega testiranja na petih kontrolnih točkah na meji s Hrvaško od sobote naprej ne bo več omogočena. V primeru, da oseba ob vstopu v Slovenijo nima negativnega testa, bo napotena v karanteno, karanteno pa se bo lahko skrajšalo po petih dneh ob predložitvi negativnega testa. Karanteno lahko po petih dneh skrajšajo vsi, ki imajo v Sloveniji prijavljeno začasno oziroma stalno prebivališče.Popoldansko novinarsko konferenco, na kateri sta poleg vladnega govorca sodelovala minister za notranje zadeve Aleš Hojs in minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, si lahko ogledate tukaj:Vlada je odločila, da javni potniški promet še naprej (v omejenem obsegu) ostaja odprt, je povedal minister za infrastrukturo. Z jutrišnjim dnem pa je nasprotno prepovedana uporaba žičniških naprav po celotni Sloveniji; naprave bodo lahko uporabljali le profesionalni športniki. Lastnikom žičniškim naprav bodo stroški zaradi neobratovanja povrnjeni, je povedal minister in utemeljil, da so odločitev sprejeli, saj si želijo preprečiti, da bi poškodbe pri smučanju dodatno obremenile zdravstvo.