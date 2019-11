O frakcijskih bojih Desusa tudi v parlamentu

Ljubljana – »Svoje delo opravljam popolnoma predano, z vsem svojim znanjem in časom. Vsaj dvanajst ur na dan,« je na skupni nujni seji odbora za kmetijstvo in gospodarstvo zatrdila ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec in poudarila, da dodatno raziskovalno delo v Znanstveno-raziskovalnem središču (ZRS) Bistra Ptuj opravlja le ob koncih tedna, medtem ko je delo v Strateško razvojnem inovacijskem partnerstvu Turizem (SRIPT) končala dan pred nastopom ministrske funkcije. Po poslancih, ki bistvenih pripomb na njeno delo niso izrazili, Pivčevo čaka še zagovor pred njeno stranko, kjer si želi prevzeti vodenje.Pogovor o delu ...