O grožnjah, tožbah in usklajevanju s politiko

Programski svet danes pričakovano ni glasoval o pobudi za razrešitev generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha, saj mu je po uveljavitvi novega zakona o RTV Slovenija prenehal mandat in je od zdaj le še vršilec dolžnosti. Obravnave predloga treh programskih svetnikov, naj se ga zato razreši kot vršilca dolžnosti, pa predsednik programskega sveta Peter Gregorčič ni dopustil, saj da bi mu morali to pobudo vročiti še enkrat po zakonu o splošnem upravnem postopku. Vse to se je dogajalo ob burnih očitkih in tudi grožnjah s tožbami.