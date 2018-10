O Janši bi odločala porotnica iz SDS

Celje – Sodnica celjskega okrožnega sodišča Barbara Žumer-Kunc je hitro prekinila začetek glavne obravnave v kazenski zadevi proti Janezu Janši zaradi razžalitve novinarke in urednice TV Slovenija Eugenije Carl in Mojce Pašek Šetinc. Sprva obravnave ni mogla začeti, ker se v tričlanskem senatu ni zglasila porotnica Ika Plevnik, ko so jo poklicali in je prišla, pa se je izkazalo, da je članica SDS, stranke, katere predsednik je obtoženi.



Odvetnika Stojana Zdolška, zastopnika Carlove in Pašek Šetinčeve, ki je sprožil kazenski pregon Janeza (Ivana) Janše, je danes na sodišču nadomeščal odvetnik Tomaž Bajec. Ta je, ko je predsednica senata predstavila oba sodnika porotnika, Iko Plevnik vprašal, ali je članica SDS, ta pa je to potrdila. Bajec je v nadaljevanju, tudi zato, ker je Plevnikova na letošnjih državnozborskih volitvah bila predstavnica za stike z javnostjo kandidata Vinka Gorenaka iz SDS, predlagal, da jo sodišče izloči in imenuje drugega porotnika zaradi dvoma o njeni nepristranosti.



Žumer-Kunčeva je obravnavo prekinila, saj mora o tej zahtevi odločiti začasna vodja sodišča Petra Giacomelli. Ker je na današnji dan tudi Janšev zagovornik Franci Matoz po lastni izjavi zahteval vpogled v zapisnik o določitvi sodnice oziroma sodnikov porotnikov v tej zadevi, o čemer prav tako odloča predsednica sodišča, je sojenje prekinjeno.



Spomnimo, da je Janša marca 2016 tvitnil: »Na neki FB strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C in Mojce PŠ. Eno za 30 evrov, drugo za 35 evrov. #ZvodnikMilan.«



Obe novinarki sta že dobili odškodninsko tožbo proti Janši na prvi stopnji, zadeva pa še ni pravnomočna, saj mora o njej odločiti še višje sodišče.