Od jutri višja pokojnina za zaposlene

20 - odstotna



starostna pokojnina do konca leta 2019



40 - odstotna



starostna pokojnina od začetka leta 2020

Ljubljana - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije bo jutri (31. januarja) na račune upravičencev, ki so doslej prejemalo 20-odstotno starostno pokojnino, potem ko so še zaposleni, na njihov račun nakazal akontacijo 40 odstotkov starostne pokojnine za januar.»Do izdaje odločbe, s katero bo znesek 40 odstotkov starostne pokojnine na novo odmerjen, bo zavod izvedel začasni izračun akontacije tega zneska na podlagi že priznanega izplačila 20 odstotkov starostne pokojnine tako, da bo znesek, ki je bil nakazan za december 2019, povečan za dvakrat. Upravičencem bo v začetku meseca februarja posredovano tudi obvestilo o nakazilu akontacije 40 odstotkov starostne pokojnine. Po izdaji odločbe o dokončni odmeri 40 odstotkov starostne pokojnine, se bo akontacija 40 odstotkov pokojnine poračunala z novo odmerjenim zneskom 40 odstotkov starostne pokojnine od 1. 1. 2020 dalje, « so sporočili iz Zpiz.Kot je znano, je to povišanje starostne pokojnine prinesla mini pokojninska reforma, sprejeta lani, ki je začela veljati v začetku januarja letos. Ta stoodstotno povišani odstotek starostne pokojnine pa bodo lahko, tako kot doslej, zavarovanci prejemali do prenehanja obveznega zavarovanja za polni delovni oziroma zavarovalni čas, vendar največ za tri leta.