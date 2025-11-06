O konoplji se bodo spet spopadli njeni zagovorniki in nasprotniki

V nadaljevanju preberite:

Poslanski zakoni nimajo javne obravnave, kar velja tudi za zakon o omejeni osebni rabi konoplje. Zato se boj zagovornikov in nasprotnikov, mimogrede, vsi imajo vsaj majhno pripombo, seveda v povsem nasprotno smer, udejanji na odboru državnega zbora za zdravje. Poslanci sicer že več kot deset let zahtevajo ureditev tega področja, uporaba konoplje za medicinske namene in za osebno rabo pa je dobila podporo tudi na referendumu.

A to ne omejuje različnih organizacij, ki se po vrsti označujejo za stroko, kljub temu da tudi v zdravstvu priznavajo, da pripravkov iz konoplje ne uporabljajo, ker da ni dokazov o učinkovitosti, da pišejo sporočila, v katerih opozarjajo zgolj na domnevne nevarnosti.