O nakupu helikopterjev tudi odbora DZ za notranje zadeve in za zdravstvo

Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo in odbor za zdravstvo bosta na današnji skupni nujni seji razpravljala o nakupu helikopterjev za nujno medicinsko pomoč. Sejo so zahtevali poslanci SDS, ki predlagajo, da odbora pozoveta notranje ministrstvo, naj razveljavi odločitev o nakupu helikopterjev in objavi nov razpis.

V SDS želijo, da se z novim razpisom izberejo helikopterji, ki bodo zadoščali kriterijem stroke in omogočali optimalne pogoje za oskrbo življenjsko ogroženega bolnika. Predlagajo tudi, da odbora pozoveta ministrstvi za notranje zadeve in za zdravje, naj v 14 dneh predložita vso dokumentacijo o javnem naročilu, postopku izbire in o izbiri, je razvidno iz zahteve za sklic seje.

Notranje ministrstvo želijo pozvati tudi, da predloži certifikat, ki bo dokazoval, da je v helikopterjih ponudnika Leonardo možno prevažati in oskrbeti poškodovanca v prečnem položaju in da je dovolj prostora za intubiranje.

Prav tako odboroma predlagajo, da vlado pozoveta k sprejetju sklepa, da nakup in javni razpis izvede ministrstvo za zdravje in da vlada celoten sistem helikopterske nujne medicinske pomoči uredi z upoštevanjem priporočil stroke.

Ministrstvo za notranje zadeve je na razpisu za nakup dveh reševalnih helikopterjev izbralo ponudbo podjetja Leonardo. Drugi ponudnik Airbus s svojo ponudbo po navedbah ministrstva ni v celoti ustrezal zahtevam naročila. Na račun samega postopka izbire so se v zadnjih mesecih zvrstili številni očitki o domnevnih nepravilnostih. Notranja revizija, ki jo je odredil minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, sicer ni ugotovila nepravilnosti.

Po poročanju Televizije Slovenija naročilo pregleduje tudi Agencija za varstvo konkurence.