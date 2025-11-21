Cilj napadov NSi na Levico je šibitev Golobove vlade

Vodji poslanskih skupin Nove Slovenije in Levice, Janez Cigler Kralj in Matej Tašner Vatovec, sta v večini primerov na nasprotnih političnih bregovih. Nobena izjema nista ta čas politično najbolj vroči temi: Šutarjev zakon in referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

Janez Cigler Kralj pravi, da se je vzpostavila zanimiva koalicija pri tem zakonu. Mi mu rečemo Golobov kazenski zakonik ali pa radikalni kazenski zakonik, ker je napovedoval radikalne ukrepe. V resnici smo že takrat, ko je to napovedal, vedeli, predvideli in tudi napovedali, da se bo zadeva verjetno tako omilila.

Matej Tašner Vatovec pa meni, da zakonu manjka predvsem premišljenosti. Naša glavna kritika od začetka, ko se je začel pripravljati, je bila, da se je vse preveč delalo na hitro brez treznega razmisleka.