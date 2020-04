»Vojska v mirovanju bolje pripravljena kot pred letom dni«

Vsebina poročila se pravzaprav večinoma ponavlja že nekaj let, saj v ocenah stopnje zmožnosti za delovanje v miru Slovenska vojska dobiva povprečno oceno zadostno – letos je prejela oceno dobro –, za delovanje v vojni pa nezadostno . »Še vedno so glavni razlogi premajhna popolnjenost enot s kadri in vojaško tehniko, zastarelost določene vojaške opreme ter stanje zalog,« je povedal predsednik republikein ob tem dodal, da kot predsednik republike in kot vrhovni poveljnik obrambnih sil ne glede na ocene popolnoma zaupa, da bo profesionalno in vestno izpolnila najvišja pričakovanja javnosti glede varnosti naše države.Novi načelnikje že po prevzemu bojnega prapora Slovenske vojske napovedal, da se bodo v naslednjem obdobju usmerili zlasti v pridobivanje kadrovskih in materialnih virov. Ob predstavitvi poročila pa je načelnik generalštaba Slovenske vojske posebej poudaril, da nizka ocena pripravljenosti ni izraz njihovega slabega dela, ampak primanjkljaja kadrovskih, materialnih in finančnih virov.Tako Pahor kot Glavaš sta poudarila, da je Slovenska vojska opravila vse z zakonom zadane naloge.Minister za obrambopa je povedal, že vrsto let ugotavljamo potrebe po enih in istih prioritetah, realizacije pa ni od nikoder, tudi on je ponovil, da je to eden od ključnih vzrokov za slabo oceno kadrovska nepopolnjenost. Tako so po njegovem nujne izboljšave na področju kadra, zato bodo pripravili sistemske prilagoditve za povečanje priliva in zadrževanje obstoječega kadra. Napovedal je, da bo v začetku maja pri poslanskih skupinah skušal najti politično podporo za spremembo zakona o obrambi, kjer bi naslovili zlasti urejanje statusa vojakov po 45. letu. Nujno je po njegovih besedah tudi prenoviti koncepta naborništva in vojaške rezerve ter izboljšati voditeljstvo. Izboljšave so nujne tudi pri infrastrukturi in ureditvi vadbišč. Zavzemal pa se bo tudi za destigmatizacijo nekaterih vojaških zmogljivosti ter nabavo sodobne opreme in oborožitve.