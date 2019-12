O odškodnini Janezu Janši bodo odločali v Celju

901.119 evrov odškodnine zahteva zaradi zadeve Patria Janez Janša.

Ljubljana - Odvetnik prvaka SDSje uspel. Njegova zahteva za prenos pristojnosti odločanja o odškodnini zaradi zadeve Patria, ki je pripeljalav zapor, je bila uspešna. Senat, ki so ga sestavljali vrhovni sodniki Rudi Štravs,inje namreč presodil, da obstajajo utemeljeni razlogi za prenos pristojnosti. Kot smo pisali, Janez Janša za odškodnino toži državo ter tožilko in sodnike , ki si postopek pripeljali do obsodbe, ustavno sodišče pa jo je nato razveljavilo. Odvetnik je v zahtevi za prenos pristojnosti zapisal, da sta med toženci tudi dva sodnika vrhovnega in višjega ter nekdanja okrajna sodnica – vse njihove institucije se nahajajo v Ljubljani, celo v isti stavbi, kot je sodeče sodišče.Po oceni Janeza Janše so toženi sodniki škodo povzročili namenoma. Iz tega razloga naj bi bil izpolnjen najmanj objektivni kriterij pristranskosti. Toženi sodniki se namreč dnevno srečujejo, pogovarjajo in družijo v jedilnici sodišča. Ta okoliščina je bila v sodni praksi že večkrat pripoznana kot dejstvo, ki utemeljuje prenos pristojnosti zaradi varovanja videa nepristranskosti.Ocena tožene stranke, da gre pri zahtevi za poskus političnega marketinga ter da se zaradi majhnosti Slovenije vsi sodniki pri nas med seboj pravzaprav poznajo ter se srečujejo na različnih izobraževalnih dogodkih, je lahko sicer pravno upoštevana, vendar to ne more upravičiti odstopa od temeljnih procesnih jamstev, ki jih zahteva pošten postopek. Kolikor položaj pač omogoča, je sodišče dolžno varovati videz nepristranskosti. Zato je vrhovno sodišče odločilo, da v odškodninski tožbi Janeza Janše odloči celjsko okrožno sodišče.