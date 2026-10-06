O paliativni oskrbi je treba začeti govoriti pravočasno, ne v zadnjih dneh

»Ena ključnih nalog, ki nas čaka v prihodnjih mesecih, je sprejem novega državnega programa paliativne oskrbe. Postavil bo temelje za razvoj mreže paliativne oskrbe in pravne temelje, tudi za razvoj zakona o paliativni oskrbi,« je poudarila dr. Maja Ebert Moltara, državna koordinatorica za razvoj paliativne oskrbe v Sloveniji in vodja specializiranega paliativnega tima na ljubljanskem onkološkem inštitutu.

Slovenija ima sicer državni program paliativne oskrbe že od leta 2010; moral bi sistemsko urediti to pomembno področje tako v bolnišnicah, na bolnikovem domu in v domovih za starejše kot v stacionarnih hospicih, ki so izginili iz besedila. Paliativna oskrba je namenjena boljši kakovosti življenja z neozdravljivo boleznijo. Pomembno je izobraževanje zdravstvenih delavcev na tem področju. V vseh regijah z bolnišnico deluje vsaj zametek specializirane paliativne oskrbe.