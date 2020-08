O protokolu za primer drugega vala danes brez socialnih zavodov

KLJUČNI POUDARKI: Facebook in Twitter izbrisala objavo ameriškega predsednika zaradi podajanja napačnih informacij o covidu -19.

8.25 Facebook in Twitter proti Trumpovim napačnim informacijam

Donald Trump je po mnenju Facebooka in Twitterja javnost zavajal z objavo, da so otroci skoraj odporni na novi virus. FOTO: Joshua Roberts/Reuters

8.15 Francija sredi novega porasta okužb

7.05 Delovna skupina nadaljuje brez predstavnikov socialnih zavodov

6.50 V Victorii brez novega rekorda v številu okužb

Facebook in Twitter sta ukrepala proti ameriškemu predsednikuin njegovi ekipi zaradi objav, da so otroci »skoraj odporni« na novi koronavirus. Facebook je objavo – gre za izsek iz Trumpovega pogovora s televizijo Fox News – izbrisal, češ da gre za škodljivo napačno informacijo v povezavi s covidom-19. Kmalu zatem je podobno ukrepal še Twitter, ki je zamrznil račun Trumpove volilne kampanje, dokler ni ta odstranila tvita z istim izsekom intervjuja. STAV Franciji so v sredo potrdili 1695 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ v enem dnevu od konca maja. Avgusta v Franciji zaznavajo v povprečju 1222 okužb z novim koronavirusom na dan, kar je za skoraj trikrat več kot julija, ko so v povprečju potrdili 435 novih okužb. Aprila, ko je bila pandemija covida-19 v Franciji v največjem razmahu, so potrdili po 2585 okužb na dan.Zaradi ponovnega naraščanja števila okužb ponekod na lokalni ravni znova veljajo strogi ukrepi za zajezitev virusa. V mestu Lille v bližini meje z Belgijo je od ponedeljka obvezno nošenje zaščitnih mask na prostem. Maske so na prostem obvezne tudi v severni regiji Mayenne ter turističnih destinacijah Biarritz, Saint-Malo in Le Touquet. STADelovna skupina za covid-19 pri ministrstvu za delo bo danes nadaljevala oblikovanje protokola za morebitni naslednji val covida-19 v socialnovarstvenih zavodih. Delovnega sestanka se po ponedeljkovem izstopu ne bodo udeležili predstavniki Skupnosti socialnih zavodov , ki so sicer pripravljeni sodelovati na neformalnih srečanjih. Spomnimo, Skupnost socialnih zavodov je iz delovne skupine ministrstva izstopila v začetku tedna po tem, ko niso ugodili njihovi ključni zahtevi po upoštevanju zakona, ki veleva osamitev okuženih oskrbovancev socialnovarstvenih zavodov izključno v pooblaščenih zdravstvenih zavodih ali drugih ustreznih kapacitetah.Po navedbah britanskega Guardiana so iz Avstralije poročali o manj novih okužbah in smrti med okuženimi kot včeraj, ko so potrdili rekordno število novih primerov. V zvezni državi Victoria, kjer je trenutno žarišče novega koronavirusa, so potrdili 471 novih okužb (včeraj 725) in osem smrtnih žrtev.