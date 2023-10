O razlikah med analognim in digitalnim na primeru Gaze

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta se v tokratnem pogovoru Od srede do srede posvetila dogajanju na Bližnjem vzhodu. Žerdin je uvodoma izpostavil, da smo v izraelsko-palestinskem konfliktu priča najhujšemu spopadu v zadnjih petdesetih letih. »Kakšna je tvoja ocena? Kaj je hotel Hamas doseči? Kaj je povrzočil?,« je Žerdin vprašal Markeša.

Ta se je navezal na nadaljevanjko Črna lista (The Blacklist), v kateri so na koncu vsi presenečeni, ker so kriminalci delovali analogno in ne digitalno. »Kako je mogoče, da je Izraelce presenetilo dva tisoč raket?« je Markeš izpostavil ključno vprašanje in se navezal na ugotovitve, da so se morali pripadniki Hamasa pogovarjati osebno, iz oči v oči oziroma po komunikacijskih kanalih, ki jih digitalna tehnologija ne zazna, in da nekateri indici kažejo, da se je zgodilo nekaj podobnega kot 11. septembra 2001 v ZDA: obveščevalne službe so imele na voljo dovolj podatkov, ampak jih med sabo niso povezale.

Komentatorja sta se v nadaljevanju navezala tudi na širšo sliko izraelsko-palestinskega konflikta in odzive mednarodne skupnosti, več pa v videu.