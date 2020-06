O romski problematiki jutri pri predsedniku vlade Janši

Neučinkovit kaznovalni sistem

Ljubljana – Župana novomeške in kočevske občine,inbo jutri popoldan predvidoma sprejel predsednik vlade. Pogovor bo potekal o nevzdržnih razmer v romskih naseljih s posebnim poudarkom na razraščanju kriminala med to skupnostjo.Župani enajstih dolenjskih in belokranjskih občin so namreč v začetku meseca v dramatičnem pismu vladi med drugim zapisali, da je zatečeno stanje rezultat dolgoletnega neukrepanja oziroma toleriranja eskalacij problematičnih skupin in nezmožnost ter nepripravljenost pristojnih organov, da ob obstoječi zakonodaji iz družbe izločijo večkratne prekrškarje in storilce kaznivih dejanj. Po njihovih navedbah gre praviloma za nezaposlene osebe s finančno podporo države, brez premoženja in obdavčljivih prihodkov.Prepričani so, da potrebujemo določene zakonske prilagoditve in tudi vzpostavitev pravil ravnanja temeljnih državnih institucij. Obenem pa so opozorili tudi na nevzdržne življenjske razmere, v katerih živi del romske skupnosti. Po njihovih navedbah gre za »neurejena zemljiško-pravna razmerja, nakopičene dolgove javnim podjetjem, kritične izostanke otrok iz šolskega sistema in posledično katastrofalno izobrazbeno strukturo tudi mlajših generacij, ki vodi v sistemsko in dolgotrajno brezposelnost«.Opozorili so tudi na kadrovsko podhranjenost socialnih služb in neučinkovitost kaznovalnega sistema ter izpostavili potrebo po sistemskih ukrepih na področju stanovanjske politike in urejanja obstoječih romskih naselij brez temeljne infrastrukture.Pod pismo so se podpisali župani Črnomlja, Grosuplja, Kočevja, Krškega, Metlike, Novega mesta, Ribnice, Semiča, Šentjerneja, Škocjana in Trebnjega.