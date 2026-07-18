O slovenskem zdravstvu kot tragediji javnega dobra

Razprava o prihodnosti slovenskega zdravstva, ki je javno dobro, je bistveno pomembnejša od običajnega političnega spopada med koalicijo in opozicijo. Državljani od vsakokratne politične koalicije in vlade upravičeno pričakujemo in zahtevamo, da sprejema ukrepe, ki dokazano koristijo krepitvi tega sistema. Naj uvodoma napišem, da je pojem »tragedija javnega dobra« napisan namenoma. Ne zato, ker večina slovenskih uporabnikov zdravstvenega sistema nanj gleda kot na tragedijo. Bolj zato, ker je to pojem, ki ga je leta 1968 uporabil Garrett Hardin. Hardin je primer tragedije javnega dobra prikazal na pašni skupnosti. Vsak pastir na skupnem pašniku teži k večjemu dobičku – zato dodaja vedno več živali. Škodo zaradi čezmerne paše, ki jo povzroči ta dodatna žival, pa si delijo vsi pastirji na ...