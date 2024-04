O sodelovanju SD in SDS

»Ugibanja, da bi Socialni demokrati po volitvah vstopili v koalicijo s SDS zato, ker je predsednik Matjaž Han, so nesmiselna. Mi imamo predsedstvo, teren in ne nazadnje sem jaz podpredsednik stranke. Vsi se zavedamo, da to ni mogoče,« je prepričan Luka Goršek, tudi predsednik podmladka SD, ki je bil skupaj s Simono Purkat, predsednico podmladka SDS, gost tokratnega podkasta Moč politike. Vsebinskega sodelovanja pri temah mlajših generacij politikov sicer ne izključujeta, saj da se problemi ne delijo na leve in desne.

Tokratni podkast je nekoliko drugačen, v studiu so poleg gostov običajno njihovi tiskovni predstavniki, včasih ob tistih na najvišjih funkcijah pridejo tudi varnostniki, ta teden pa je bila z nami skupina študentov novinarstva oziroma socialnega menedžmenta z ljubljanske fakultete za družbene vede. Pridružili so se nam ravno v evropskem tednu mladih. To je pobuda evropske komisije, ki želi tudi tako med mladimi promovirati aktivno državljanstvo.

Oba gosta sta pojasnila, zakaj sta vstopila v politiko in kakšen je bil odziv njune družine – tudi o burnih odzivih, smo poslušali. »Sicer pa smo mi v Slovenski demokratski mladini tudi med našimi člani naredili anketo, zakaj so se vključili v stranko. Pričakovala sem zelo različne odgovore, a večina je odgovorila, da zato, ker se ne strinja z vladajočo politiko,« je dejala predsednica podmladka SDS, ki smo jo seveda vprašali tudi, ali bi bil za mlajšo generacijo čas tudi na čelu stranke. Janez Janša jo namreč vodi že tri desetletja. »Verjamem, da si mediji želite menjave,« je odvrnila in dodala, da predsednika volijo na kongresu, ponovni bo prihodnje leto, a da sama upa, da se bo Janša potegoval za še en mandat, saj da se je stranka pod njegovim vodstvom izkazala za stabilno stalnico in da dela v dobro ljudi.

Simona Purkat in Luka Goršek sta razmišljala tudi, kako nagovoriti mlade in kakšen vpliv ima pomladek na svoje stranke ali pa gre le za zapolnjevanje kvot. Z mladimi smo se pogovarjali tudi, ali jih politika sploh zanima in ali bi jih teme, na katere bodo stranke stavile v kampanji za evropske volitve nagovarjajo.

Predsednik podmladka in novoizvoljeni podpredsednik pa je govoril tudi o nujnih spremembah v politiki – otročjosti in tudi umazanosti, zato smo pri njem preverili tudi, ali je res, da je predsednik vlade Robert Golob zaradi njegove kritičnosti v primeru njegovega domnevnega vmešavanja v delo policije želel njegov odhod iz kabineta gospodarskega ministra Hana. »Če je to naredil, je to dokaz, da je politika otročja. Kakšen predsednik vlade pa se ukvarja s predsednikom podmladka,« je odgovoril Goršek.