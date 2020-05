O sproščanju ukrepov na področju športa

Preberite še: Znani bodo podatki o razširjenosti covida-19

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Na novinarski konferenci bo ob 11. uri sodelovala tudi ministrica za izobraževanje, znanost in športGovorila bo o nadaljnjem sproščanju ukrepov na področju športa. Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) so namreč prejeli podrobnejše smernice za ukrepe ob ponovnem zagonu treningov in tekmovanj, ki jih je odobril Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).Pogovarjajo se tudi o ekipnih športih in o tem, kakšna naj bo med akterji medsebojna razdalja. Navodila in priporočila bodo namenjena vsem registriranim športnikom, udeležencem organizirane vadbe, in opredeljujejo postopke pred, med in po treningih.