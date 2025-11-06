O stranskih učinkih zdravil je treba poročati

V nadaljevanju preberite:

Neželeni učinek zdravila je vsaka škodljiva in nenamerna reakcija,­ ki lahko nastane pri običajnih odmerkih v zdravljenju. Raziskave kažejo, da je prijavljenih le od pet do deset odstotkov neželenih učinkov, kar pomeni, da več kot 90 odstotkov pomembnih informacij o varnosti zdravil ni izkoriščenih. S tem je zamujena tudi priložnost, da bi preprečili zaplete pri drugih bolnikih.

Vsi lahko prispevamo k varnejši uporabi zdravil je naslov kampanje ob mednarodnem tednu ozaveščanja o pomenu obveščanja o domnevnih neželenih učinkih zdravil #MedSafetyWeek 2025, ki poteka do nedelje na ravni EU in pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije. V tokratni kampanji sodeluje 131 organizacij iz 117 držav, v Sloveniji jo koordinira javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP).

Zakaj je o stranskih učinkih zdravil pomembno poročati, še posebno, če pacienti jemljejo pet ali več zdravil hkrati? Kakšno vlogo imajo pri tem farmacevti v lekarnah?