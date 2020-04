Ukrepi za pomoč gospodarstvu in kmetijstvu: zagotavljanje likvidnosti po vzoru Avstrije

IGD koronavirus Foto Delo Igd

Vlada je v petek pričela z drugim paketom ukrepov za boj proti koronavirusu. Oblikovali so štiri delovne skupine (gospodarstvo in kmetijstvo, finance, delo ter šolstvo in socialne zadeve, četrta skupina je ustanovljena za predloge opozicije in nevladnih organizacij). Na Brdu pri Kranju danes vlada s predstavniki gospodarstva in kmetijstva razpravlja o ukrepih za pomoč gospodarstvu in kmetijstvu v drugem protikoronskem zakonu.Vsebino pogovorov bo na novinarski konferenci predstavil minister za gospodarstvo. Poleg njega in vladnega govorca veleposlanikana novinarski konferenci sodelujejo še predsednik Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), predsednica Trgovinske zbornice Slovenije (TZS)iniz Ameriške gospodarske zbornice Slovenije.Podpredsednik vlade Počivalšek je uvodoma dejal, da smo v rekordnem času pripravili največji paket v vsej zgodovini Slovenije in da paket nima ideološke barve. »Ocenujemo, da je bil ukrep pripravljen hitro in s pozornostjo na vse pomembne zadeve. Vsi smo na isti ladji, ki jo moramo varno pripeljati čez visoke čeri. Čas je za timsko delo in to tudi počnemo. Zadovoljen sem, da nam je uspelo pripraviti paket ukrepov.«