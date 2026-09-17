Redke bolezni: O usodi otrok bo odločala najboljša strokovna presoja

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    Andreja Žibret
    17. 9. 2026 | 16:05
    17. 9. 2026 | 16:36
    5:53
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    Na ministrstvu za zdravje so ocenili, da zakon o skladu za financiranje zdravljenja redkih bolezni, ki so ga pred sedmimi meseci poslanci državnega zbora v prejšnji sestavi sprejeli soglasno, ni zaživel v praksi. Zato je vlada sprejela predlog novega zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni in ga predložila v obravnavo v državni zbor po nujnem postopku.

    Namen zakona je pravočasno ukrepanje tam, kjer medicina možnost že prepoznava, redni sistem pa ji še ni sledil, je po seji vlade povedal minister za zdravje dr. Tadej Ostrc: »Če zdravljenje torej obstaja, lahko stane tudi več milijonov evrov, postopek odločanja pa je za družino po navadi dolg, zapleten in negotov. Vlada je na svetovni dan varnosti pacientov potrdila predlog zakona, kar je še posebno pomembno sporočilo. Varnost pacienta ni samo vprašanje varnosti zdravljenja, je tudi vprašanje pravočasnosti, kakovosti in dostopnosti obravnave.« Sklad bo namenjen otrokom z redkimi boleznimi do 18. leta. Država bo ob ustanovitvi zagotovila 10 milijonov evrov namenskega premoženja. Novost tudi debirokratizacija postopka in hitro odločanje.

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