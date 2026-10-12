O visoki volilni udeležbi ter Janševi popolni zmoti in zaslepljenosti

Zgodovinar in politični komentator Luka Lisjak Gabrijelčič je že nekaj dni pred nedeljskimi referendumi pesimistično spremljal možnosti za zmago opozicije in opazoval, kako se je zadnji teden mobiliziralo volilno telo. Po njegovem mnenju so moderno zasnovane volilne kampanje, ki so jih vodili na družbenih omrežjih, predvsem na instagramu in tiktoku, pri obeh političnih polih, pripomogle k tesnemu rezultatu. »Absolutno je največje presenečenje visoka volilna udeležba. Bila je višja kot udeležba na parlamentarnih volitvah v letih 2014 in 2018 in višja od številnih lokalnih volitev. Stopili smo v neko drugo dobo, ko je ljudi minila apatičnost nad politiko. Vstopili pa smo tudi v dobo visoke polarizacije, in to povsem razdeljeni na pol,« je opozoril Luka Lisjak Gabrijelčič. Preberite tudi: V ...