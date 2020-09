O vrednotah, kot je svoboda, se ne pogaja

Predsednik EPP, katere del je poleg SDS in SLS tudi NSi, je poudaril, da Slovenija potrebuje močno krščansko-demokratsko stranko. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Predsednik Evropske ljudske stranke (EPP) Donald Tusk, je gostiteljem med drugim polaskal z besedami, da so kot stranka »ne le upanje za številne Slovence, ampak tudi za celotno evropsko krščansko demokracijo«. FOTO: Matej Družnik/Delo

Ljubljana – Ko so na udaru temeljne evropske vrednote, kot so svoboda govora, strpnost in vladavina prava, ni več prostora za pogajanja, je o razkolu v EU in Evropski ljudski stranki (EPP) poudaril njen predsednik ter nekdanji predsednik evropskega sveta in poljski premier, ki ga na obisku v Sloveniji gosti NSi, ki praznuje 20 let.O stališču slovenskih strank v zvezi z napovedanim glasovanjem o izključitvi Fidezsa – odločali naj bi, kakor hitro bo glede na epidemijo mogoče glasovati – je predsednik EPP priznal, da stain madžarski premier»ne le prijatelja, ampak tesna politična sodelavca«. SDS je v njihovi politični grupaciji bližje Orbánu kot njemu. A da imajo v politični grupaciji pluralizem in da se, dokler ima ob sebi takšne partnerje, kot jev Sloveniji, počuti samozavestnega, ko gre za ohranjanje naših vrednot in načel, je polaskal gostitelju. Sestal se je tudi s prvakom SLSin prvakom SDS ter premierom Janezom Janšo, ki ga je Tusk v čivku označil za »zanimivega in iskrenega«.Anekdotno je navrgel, da je prav Janša na čelu slovenske vlade stvar, ki je ista danes in pred dvanajstimi leti, ko sta se ob njegovem prvem uradnem obisku spoznala z Matejem Toninom. »Takrat zelo mlad in obetaven občinski svetnik v Kamniku, jaz pa malce starejši, a tudi obetaven predsednik poljske vlade,« se je pošalil.Donald Tusk je sicer označil za pretiravanje primerjave situacije na Poljskem in Madžarskem, proti katerima je Bruselj začel postopek zaradi očitkov o nespoštovanju vladavine prava, z razmerami v Rusiji ali Belorusiji. »Toda trend, da bi zmanjšali svoboščine in človekove pravice, je zaznaven, zato moramo biti tukaj zelo načelni. Ni prostora za pogajanja. Lahko se pogajamo o denarju in poslih, a ne o vrednotah, kot je svoboda.«Dogodki v Belorusiji, nenehna agresivna politika Moskve do njenih sosed, predvsem Ukrajine, provokacije Turčije proti Grčiji in Cipru ter čedalje slabše ozračje v odnosih med Kitajsko in Zahodom po njegovem kažejo, kako pomembni sta danes evropska solidarnost in zavezanost temeljnim vrednotam.Nekdanja predsednicaje večkrat poudarila, da se zavzema za sodelovanje z državami, ki zagovarjajo temeljne vrednote demokracije in vladavino prava, kar je tudi temeljna vrednota, njen naslednik – verjetno tudi zaradi kritik, da se vlada, katere član je, preusmerja proti vzhodu – pa meni, da je med zahodno in vzhodno Evropo treba zgraditi most dialoga in zaupanja. »Glas z vzhoda, ki kliče po vrnitvi k evropskim, krščanskodemokratskim koreninam, na zahodu ne bi smel biti preslišan. Prav tako je treba podpreti pozive z zahoda, kjer se zavedajo, da za kakršnekoli avtoritarne pristope v združeni Evropi ni prostora,« je v nagovoru pojasnil Matej Tonin in dodal, da verjame, da samo združena Evropa lahko postane uspešna globalna igralka.Sredina, kamor se od lani uvrščajo tudi sami, po njegovem gradi mostove povezovanja, a ob tem zavračajo avtoritarne prakse in ideje razdiralne, utopične levice. Pa tudi – kot pravi – neoliberalne paradigme, češ da bo za vse poskrbela nevidna roka trga.