O zadevi Pivec zdaj še KPK

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) bo predstavila dosedanje ugotovitve predhodnega preizkusa v zadevi, povezani z predsednico DeSUS in kmetijsko ministrico. Ta se je z očitki javnosti soočila zaradi svojih junijskih gostovanj in plačila nočitev na Krasu in v Izoli, kjer je prepletala službene obveznosti z zasebnim življenjem.Ministrica je očitke zanikala. Zagotovila je, da nikoli ni in ne bo izkoriščala položaja ministrice za koristi sebe ali svojih bližnjih. Poudarila je, da nikoli od nikogar ne bo sprejela ničesar, »zaradi česar bi samo slabo spala, kaj šele izkoriščala svoj položaj«.Vendar pa njeno ravnanje očitno ni zmotilo le opozicije, del katere je zahteval tudi odstop Pivčeve s položaja kmetijske ministrice, pač pa tudi del njene stranke, na čelu s poslansko skupino. Svet stranke je Pivčevi v torek zato izglasoval nezaupnico , a za zdaj ostaja predsednica DeSUS, saj želijo razčistiti nejasnosti glede glasovanja o njeni razrešitvi.Na KPK so konec julija pojasnili, da bo komisija preverjala sume vseh morebitnih kršitev določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Glede obiska v Izoli so tedaj navedli, da glede na objave v medijih v tem trenutku ni mogoče govoriti o kršitvah v zvezi z določbami omenjenega zakona, kar se tiče nasprotja interesov.