Za rakom prostate zboli približno 2000 moških vsako leto, kažejo najnovejši podatki iz registra raka Onkološkega inštituta Ljubljana (OI). Leta 2023 je za rakom zbolelo 19.111 ljudi, zaradi raka jih je umrlo 6691, med nami pa živi že več kot 142.000 ljudi, ki so kadar koli zboleli za rakom. Velikega pomena so pravočasno odkrivanje, kakovostna obravnava in podpora po diagnozi. Prav zato je o zdravju prostate treba govoriti vseh 365 dni v letu, ne le novembra, ko je Movember, mednarodni mesec ozaveščanja o zdravju moških, opozarjajo v društvu Europa Uomo Slovenija – Društvu uroloških bolnikov.

Pilotna raziskava Pro-Peter pripravlja podlage za presejalni program Peter. Morebitnimi posledice zdravljenja so lahko inkontinenca ali erektilna disfunkcija. V društvu Europa Uomo Slovenija je za pogovor na voljo 11 mentorjev.