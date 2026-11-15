V živo iz Studia DELO: Analize, prvi rezultati in presenečenja

Na Delu bomo danes od 21. ure v živo spremljali razplet lokalnih volitev 2026. V Studiu Dela bodo politični analitiki in novinarji razpravljali o volilnih rezultatih, morebitnih presenečenjih ter političnih posledicah odločitev volivcev. Volilni večer bomo začeli s pogovorom, ki ga bo vodil Delov novinar in urednik Rok Tamše. Njegovi gostje bodo dr. Alem Maksuti, politolog in politični analitik, Aljaž Pengov Bitenc, politični komentator, ter Uroš Esih, Delov novinar in komentator. V prvem delu bodo v ospredju prvi volilni rezultati, volilna udeležba in razmerja političnih sil v slovenskih občinah. Ob 22. uri se bo razprava nadaljevala. Maksutiju in Pengovu Bitencu se bo pridružil še Ali Žerdin, urednik Sobotne priloge Dela. Skupaj bodo analizirali ključne volilne izide, morebitna ...