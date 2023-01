Ob brezstičnem napadu staknil atipično pljučnico

V nadaljevanju preberite:

Konec oktobra lani je poslanec SDS Branko Grims javnost obvestil, da je bil v bližini državnega zbora fizično napaden. »Doživel sem resen fizični napad na poti iz parlamenta na stopnicah proti parkirišču Maxija. Neznani moški je pritekel za menoj in me silovito potisnil po stopnicah. Če bi padel, bi se lahko ubil. Ko sem se lovil, da ne bi padel, me je še močno pljunil od zadaj po laseh in hrbtu,« je poslanec opisal napad, ki ga je tudi prijavil na policijo.