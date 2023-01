Ob dvignjenih zapornicah čez mejo

V nadaljevanju preberite:

»Zadihali smo svobodno,« sta dejali Elena Bernich in Tanja Vrbat Grgić iz Umaga, ko smo ju povprašali, kako občutita ukinitev policijskega nadzora na slovensko-hrvaški meji. Obe sta študirali v Trstu in – tako kot številni drugi obmejni prebivalci – Istro dojemata kot povezano celoto. »V Sloveniji smo preveč zazrti sami vase in se še ne zavedamo priložnosti, ki jo ponuja čezmejni prostor,« pa meni Irena Urbič, kulturnica iz Kopra.

»Naša enota je z novim letom ukinjena,« je povedal Loris Čendak, dosedanji načelnik Postaje mejne policije Dragonja. Od 45 policistov jih je večina prešla na Policijsko postajo za izravnalne ukrepe, ki je odgovorna za nadzor državne meje, enajst se jih je priključilo pomorski policiji, sam pa se je po treh letih vrnil na koprsko policijsko upravo. »Nekateri sodelavci so na mejnem nadzoru delovali tudi dvajset let in zanje bo sprememba precejšnja,« je pripomnil.