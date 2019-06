Ob Ižanski cesti močno zagorelo v delavnici Jatis transporta

FOTO: Gasilska brigada Ljubljana/Facebook

Prometno-informacijski center za državne ceste je zvečer objavil opozorilo voznikom, da je v Ljubljani na Ižanski cesti močno oviran promet zaradi požara in dima. Vidljivost je bila močno zmanjšana.Gasilska brigada Ljubljana v času gašenja ni posredovala informacij, požar je sedaj pod nadzorom. Gasilci so objavili, da je zagorelo v eni tamkajšnjih delavnic.iz Gasilske brigade Ljubljana je potrdil, da je gorel objekt Jatis transporta.Gasilsko brigado Ljubljana so o požaru obvestili ob 20.18 uri. Po prihodu na kraj so ugotovili, da je bil požar že polno razvit, aktivirali so tudi dodatne operativne enote iz šestih prostovoljnih društev.Ogenj so pogasili, trenutno poteka še ohlajevanje posamičnih žarišč. Poškodovanih ni bilo.