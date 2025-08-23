Ob izlivu Savice v jezero opazili goščo, obiskovalci naj se temu delu izogibajo

V Bohinju so na nekaterih mestih v bližini iztoka Savice v jezero opazili gošče ob vodi, ki vsebujejo potencialno strupene cianobakterije, je potrdil mikroskopski pregled vzorcev. »Načrtujemo še molekularne analize toksičnega potenciala in pošiljanje vzorcev na kemijske analize cianotoksinov v tujino. Do pridobitve rezultatov analiz svetujemo, da se stiku s takim in podobnim goščam izogibajte,« je občina Bohinj objavila na svoji spletni strani.

Kot so pojasnili, so pri Nacionalnem inštitutu za biologijo naročili analizo 13 vzorcev. Vzorčenje izvajajo na problematičnih lokacijah ob Bohinjskem jezeru, predvsem na območju Ukanca (iztok Savice), kjer se je v nedeljo z lastniki gibal pes, ki je pozneje poginil. To je bil neuradno že osmi takšen primer; ali so bile za smrt krive cianobakterije, bo pokazala obdukcija.

Kdaj bodo znani njeni rezultati, na občini še ne vedo, upajo pa, kot so odgovorili na vprašanja Dela, da v čim krajšem času.

Do zdaj so v dveh primerih opravili obdukciji; ena je pokazala, da je pogin najverjetneje povzročila hkratna zastrupitev z metaldehidom in anatoksinom, druga pa, da je pogin povzročil šok, ne zastrupitev. »Iz teh dveh primerov torej ne moremo zaključiti, da je vzrok za pogina zastrupitev s cianobakterijami zaradi kopanja v Bohinjskem jezeru,« so na začetku tedna pojasnili na UVHVVR.

Ker je strokovnjak za vode Mihael Toman v pogovoru za Delo opozoril, da bi lahko bil v Ukancu vzrok večjo prisotnost cianobakterij razlog izcejanje odpadnih voda iz greznic počitniških hiš v jezero, smo na občini vprašali, koliko hiš ni priključenih na kanalizacijski sistem. Natančnega odgovora nismo dobili, so pa zapisali, da je v naseljih Ukanc, Ribčev Laz, Stara Fužina ter po spodnji bohinjski dolini omogočena priključitev na kanalizacijski sistem. Zgornja bohinjska dolina, naselja Nomenj, Bitnje, Lepence, Log, Koprivnik, Gorjuše in Podjelje pa so v fazi opremljanja v skladu z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda občine Bohinj.

Kakšnih analiz tal, da bi preverili možnost izcejanja iz greznic, do zdaj niso opravili. Kot so še povedali na občini, se do letošnjega poletja – o prvih poginih psov so poročali lastniki junija – s takšnimi primeri niso srečali.

Po objavi članka o še enem poginu psa nas je poklical bralec, ki je poročal o primerih ljudi, ki so imeli med bivanjem na Bohinjskem trebušne težave. Na občini pravijo, da s temi primeri niso bili seznanjeni.

Analize kopalnih voda niso pokazale odstopanj

Letošnje analize kopalnih voda v Bohinjskem jezeru – vzorce odvzemajo na kopalnem območju Ukanc in Fužinski zaliv – sicer niso pokazale odstopanj od priporočil Nacionalneha inštituta za javno zdravje. Vzorčenje, ki med kopalno sezono poteka vsakih štirinajst dni, izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), pozornost je namenjena predvsem fekalnemu onesnaženju, so spomnili na agenciji za okolje (Arso).

Na Arso so opozorili tudi, da tveganj za psa glede cianobakterij ne moremo enačiti s tveganjem za človeka. »Pes lahko grize palice v vodi, obraščene z algami. Prav tako s tačkami stopa v sediment in te tačke potem liže. Zagotovo so lahko psi algam bolj izpostavljeni.«