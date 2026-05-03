Ob koncu praznikov čas za zastoje, kje je najhuje?

Promet na slovenskih cestah se ob koncu prvomajskih počitnic pričakovano gosti. Na primorski avtocesti so zastoji na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano, zamuda približno 40 minut, poroča prometnoinformacijski center. Zastoji nastajajo iz smeri Hrvaške proti Sloveniji.

Zastoji so tudi na cestah Dragonja–Koper, Seča-Izola, Gračišče–Kortine pred delovno zaporo, Pivka-Postojna pred Postojno.

Na štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas in med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Zaradi predmeta na cesti je oviran promet med Polskavo in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani.

Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi prometne nesreče oviran promet v krožišču Tomačevo proti Kosezam.

Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone.