Ob koncu praznikov gneča na cestah, kolona pred Karavankami

Zadnji dan velikonočnih praznikov se pozna tudi na slovenskih cestah. Zastoji so na gorenjski, štajerski in primorski avtocesti, zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji je dolg 4,5 kilometra, navaja prometnoinformacijski center. Poleg tega je v predoru prišlo do naleta treh vozil, zaradi česar je bil nekaj časa zaprt v obe smeri.

Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke zastoj proti Avstriji dolg 4,5 kilometra. Potovalni čas na poti Ljubljana-Karavanke je ocenjen na nekaj več kot eno uro.

Predor Karavanke je bil popoldne zaradi prometne nesreče oziroma odstranjevanja njenih posledic zaprt v obe smeri, poškodovanih pa ni, so za STA povedali na prometnoinformacijskem centru.

Zastoji na primorski avtocesti. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Gost je tudi promet z zastoji na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji. Na primorski avtocesti proti Ljubljani pa je promet zelo zgoščen na posameznih odsekih.

Daljši zastoji so še na vzhodni mariborski obvoznici od priključka Zrkovci proti Dragučovi, zamuda je ocenjena na 30 minut, ter cestah Lucija-Strunjan, Šmarje-Koper in Bohinjska Bela-Bled.

Danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone.