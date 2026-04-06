Ob koncu velikononočnih praznikov nastajajo zastoji

Ob koncu velikonočnih praznikov se promet na cestah gosti. Na primorski avtocesti so zastoji na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano, poroča prometnoinformacijski center. Pred počivališčem Studenec proti Ljubljani pa je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Nastaja zastoj, ki sega preko priključka Razdrto, zamuda več kot pol ure.

Zaradi nesreče je zaprta cesta Bled-Bohinska Bistrica pri Nomenju, obvoz je urejen po lokalni cesti.

Občasno nastane zastoj na štajerski avtocesti pred prehodom Šentiljem proti Avstriji. O zastoju poročajo tudi na cestah Lucija-Izola, Dragonja-Koper in Bohinjska Bela-Bled-Lesce.

Danes do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone.

Velikonočni ponedeljek je v Slovenji in večini evropskih držav dela prost dan, zaradi lepega vremena pa se je veliko ljudi odločilo za obisk turističnih in izletniških točk. Po napovedi prometnoinformacijskega centra bo promet najbolj zgoščen popoldne, ko se bodo poleg izletnikov mnogi vračali domov z oddiha ob podaljšanem koncu tedna.