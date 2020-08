Ob le 393 testih na koronavirus potrdili 13 okužb

Brez novih okužb v šmarškem domu upokojencev

Po posvetu z epidemiološko službo lahko v petek sprejete zaščitne ukrepe v domu znova sprostijo, od torka bodo tako znova dovoljeni obiski.

V nedeljo so v Sloveniji opravili 393 testiranj in potrdili 13 okužb z novim koronavirusom , za covidom-19 ni umrla nobena oseba, je vlada sporočila po twitterju. Bolnišnično obravnavo potrebuje 19 bolnikov s covidom-19, od tega so trije na intenzivni negi. Iz bolnišnice v nedeljo ni bil odpuščen nihče.Po podatkih Sledilnika za covid-19 je trenutno v Sloveniji 248 aktivno okuženih oseb. Doslej je bilo skupaj potrjenih 2429 okužb, umrlo pa je 129 bolnikov s covidom-19.V Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah, kjer so v petek potrdili okužbo z novim koronavirusom pri eni od stanovalk, ne beležijo dodatnih okužb. Po negativnih rezultatih sobotnega testiranja, so bili negativni brisi tudi pri 33 zaposlenih, ki so jih testirali v nedeljo. Nadaljnja testiranja na novi koronavirus v zvezi s tem primerom so zaenkrat predvidena le še pri treh stanovalkah, ki so bivale v sobi z okuženo.Potem ko so v njihovem domu v petek potrdili okužbo z novim koronavirusom pri eni stanovalki, so v soboto odvzeli brise 27 stanovalcem z istega oddelka in šestim zaposlenim. Rezultati vseh teh brisov so bili negativni. V nedeljo so odvzeli še brise pri 33 zaposlenih, ki so imeli v zadnjem mesecu kakršnekoli kontakte s stanovalko, ki je potrjeno okužena. Tudi ti so bili po besedah direktorice negativni.Potrjeno okužena se zdaj zdravi na infekcijski kliniki v Ljubljani. Po besedah direktorice še vedno ni znano, kdaj in kje se je okužila z novim koronavirusom. V zadnjem mesecu so sicer stanovalko trikrat obravnavali v zdravstvenih ustanovah, okužbo pa so odkrili pri njej po tistem, ko so jo v petek napotili na sprejem v bolnišnico zaradi drugih zdravstvenih težav.Šmarski dom se je v prvem valu epidemije novega koronavirusa spopadal z več okužbami med stanovalci in zaposlenimi. V petek so takoj po informaciji o okužbi izvedli vse predvidene protokole. Stanovalke, s katerimi je bila okužena nameščena v sobi, so bile čez noč premeščene v sivo cono, prav tako je bil v sivo cono spremenjen celoten negovalni oddelek, kjer je bivala okužena stanovalka. Odpovedali so obiske pri stanovalcih in vse skupinske aktivnosti.