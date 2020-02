Ob LMŠ in Levici vabilo SDS k pogovorom o novi vladi zavrnili še v SAB in SNS

»Za nas je Janša najboljši kandidat. Vse drugo so špekulacije«

»Ne vidimo potrebe po še drugem krogu pogovorov«

Predsednik republike je začel pogovore z vodji poslanskih skupin o postopkih po odstopu premiera Marjana Šarca . Kot je bilo napovedano, je opoldne prvi za kljuko vrat njegovega kabineta prijel vodja poslanske skupine največje parlamentarne stranke SDS, še danes in v dneh do četrtka bodo sledili pogovori s preostalimi poslanskimi skupinami.Prvak Krivčeve strankeje včeraj strankam poslal vabilo na pogovore o morebitni novi koaliciji . Povabil je vse, dobili pa naj bi se v petek v državnem zboru (DZ). Iz Levice in LMŠ so pričakovano sporočili, da se pogovorov ne bodo udeležili, danes so udeležbo odpovedali v SAB in SNS, po naših informacijah pa tudi v SD.Krivec je po srečanju za medije kratko obnovil, da je SDS povabila vse stranke na pogovore, konkretnejše podatke o odločitvi SDS glede korakov stranke v prihodnje pa je napovedal šele za petek. Do tedaj pričakuje tudi od preostalih poslanskih skupin, da se izjasnijo glede sestave nove koalicije ali predčasnih volitev. Ponovil je, da so v SDS pripravljeni tudi na volitve. Ocenjujejo, da so pogovori potrebni in pomembni.Na vprašanje, ali je razposlanim vabilom strankam že sledil kakšen odziv, je Krivic odgovoril: »Za zdaj še ne, ker je to vabilo šlo na uradne naslove, odzive pričakujemo v zelo kratkem času.«Vprašanja, ali je glede morebitne nove koalicije edina opcija za SDS, da bi postal predsednik stranke tudi predsednik vlade, ni želel komentirati. Če bi postalnovi premier, bi bilo odvisno od drugih strank, ki bodo prišle na razgovore, je povedal. »Za nas je Janša najboljši kandidat. Vse drugo so špekulacije.«Krivcu je pri predsedniku države slediliz LMŠ, ki je po srečanju novinarjem povedal, da si v stranki želijo čimprejšnje volitve. »V LMŠ ne vidimo potrebe po še drugem krogu pogovorov pri predsedniku republike.« Če bi šli hitro v volitve, bi bila lahko vlada sestavljena do poletja.Politika SDS se v letu in pol, od zadnjih pogajanj med LMŠ in SDS glede vstopa v vlado, ni spremenila, zato so možnost dogovora nove koalicije s SDS zavrnili, je povedal. LMŠ zavrača tudi pobudo SAB o projektni vladi. »Ko predčasne volitve postanejo glavni motivator za sodelovanje, je čas za predčasne volitve,« je povedal.Mimo programa sprejemov pri predsedniku države so se danes glede vabila SDS odzvali v SNS in SAB.SAB je vabilo zavrnila. »V petek, 7. 2., ob 17. uri, tj. ob enaki uri, kot so napovedani morebitni pogovori z Janezom Janšo, imamo v SAB zasedanje organov stranke, zato se bomo predsedniku SDS opravičili, da nas ob tej uri na pogovore ne bo. O tem, kako naprej, pa bo znano po napovedanem srečanju organov stranke,« so nam sporočili iz strankeje danes prav tako sporočil, da se sestanka pri Janši SNS ne namerava udeležiti, a se prav tako ne namerava udeležiti niti sestanka pri Bratuškovi. Predsednica SAB je vse stranke z izjemo SDS pozvala k pogajanjem za sestavo projektne vlade