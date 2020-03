Ob menjavi ministrov začeti projekti tečejo naprej

Ljubljana ­– Ob zamenjavi ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti nas je zanimalo, kako bo z načrtovanimi projekti, povezanimi s starejšimi. Na ministrstvu odgovarjajo, da vsi začeti projekti tečejo naprej, 6. marca pa je bil objavljen tudi razpis za investicije v začasne namestitve v dnevnih centrih.Vrednost javnega razpisa je dobrih 20 milijonov evrov. Sredstva bodo namenjena za gradnjo in pridobitev enot za zagotavljanje dnevnih oblik varstva in kratkotrajnih namestitev za starejše, kar je naslednji korak k zagotavljanju skupnostnih storitev na področju skrbi za starejše, pravijo na ministrstvu. ...