Fiesa z novo podobo ni všeč zagovornikom narave

Obmorske občine so za prenovo kopalnih območij namenile skoraj sedem milijonov evrov. Največje spremembe v Žusterni, Portorožu in Fiesi.

Ob morju in v njem se te dni hladi od deset do 15 tisoč dopustnikov. Številne med njimi je razveselilo, da so občine in nekaj turističnih podjetij v izboljšave na kopališčih investirali približno sedem milijonov evrov, tako da je kopanje prijetnejše, udobnejše in varnejše. Če bi za izboljšave kopališč vsako leto namenili toliko denarja, bi bila ta v nekaj letih lahko bistveno bolj urejena, pri čemer pa urejena seveda ne pomeni »betonirana«. Največji investicijski zalogaj so si privoščili v koprski občini, kjer so za prenovo kopališča Žusterna namenili kar 3,7 milijona evrov. Milijon evrov že lani za ureditev okolice 50-metrskega bazena s sladko vodo. Gre za najstarejši velik bazen v slovenski Istri. Zgradili so ga že leta 1963, ko je bil povezan z morsko vodo, pred dobrima dvema ...