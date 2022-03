Ob nesreči ni prostora za čustva

Jamarstvo je vznemirljiva kombinacija športne aktivnosti, raziskovanja in občudovanja ustvarjalnosti narave. A ima na razgibanem terenu, zavitem v temo, svoje pasti, nesreča pa tako ali tako nikoli ne počiva. Nepazljivost še tako izkušenega jamarja je lahko kaznovana z zdrsom, padcem, ob plezanju se lahko sproži kamenje.

V soboto si je v jami Primadona na Tolminskem, katere vhod leži okoli 1800 metrov visoko na pobočju Tolminskega Migovca, na globini 300 metrov jamar poškodoval ramo. Devetinpetdesetim jamarskim reševalcem, ki so jim pomagale tudi druge reševalne ekipe, ga je šele danes ponoči okoli 3.15 uspelo prenesti na površje. Pri reševanju je bilo treba razširiti 150 metrov dolg ozek rov – meander, tako da se je zaradi miniranja reševanje precej zavleklo.

Reševalci Jamarske reševalne službe (JRS) so izjemno dobro usposobljeni, o čemer smo se lahko prepričali na lastne oči. V teh dneh v številnih reševalnih centrih namreč pripravljajo vaje, mi smo se je udeležili v Mihovski jami na Dolenjskem.

Zahtevno in naporno

Reševanje iz jam je zelo težavno in tudi dolgotrajno. »Velika težava pri jamarskih nesrečah je že ta, da je potrebnega kar nekaj časa, preden do poškodovanca pride zdravniška pomoč,« pravi vodja reševalnega centra Novo mesto Tanja Podržaj. Nepoškodovani jamar – v jame nikdar ne odhajamo sami – odhiti na površje, vendar lahko to iz globljih jam traja tudi uro, dve ali še več. Zunaj ujame signal in pokliče 112. Jame so pogosto tudi na nedostopnih terenih. Mihovska jama v bližini vasi Mihovec v širši okolici Novega mesta je sredi gozda, do njenega vhoda ni mogoče priti z avtomobili.

V Mihovski jami so vajo pripravili jamarski reševalci RC Novo mesto. FOTO: Tomaž Grdin

Vaje se je udeležilo osem reševalk in reševalcev, precej manj, kolikor bi bilo sodelujočih, če bi šlo zares, razlaga Damijan Šinigoj, vodja izobraževanja pri JRS. Pred začetkom vaje so pregledali načrt jame in se razdelili na dve ekipi, ena je delovala v notranjih delih jame, druga na vhodnem breznu.

Jamo so raziskali med letoma 1989 in 1990, globoka je dobrih 50 metrov, dolga 190 metrov. Na začetku je brezno, nato sledi ozek rov, po katerem se je relativno enostavno plaziti, za reševalna nosila pa je morda preozek. V ožini smo namreč naleteli na stebra, ki sta v vaji ostala nepoškodovana (jamarji se trudimo, da podzemlje tudi ob naših obiskih ostane čim bolj neokrnjeno), če bi šlo zares, bi ju morali odstraniti. Po ozkem meandru, ki ga je po vsej verjetnosti izoblikoval nekdanji podzemni vodni tok, se jama odpre v prostorno dvorano, katere stene so okrašene z zavesami, stalaktiti in stalagmiti. Širši rov vodi do še enega krajšega brezna.

V jamah je od sedem do deset stopinj, v visokogorskih pa so temperature le malo nad lediščem. Foto Tomaž Grdin

V Sloveniji je sedem reševalnih centrov, RC Novo mesto ima po besedah Tanje Podržaj 12 operativnih in neoperativnih reševalcev, center deluje za območje Dolenjske, Bele krajine in tudi Notranjske. Vsako leto poskušajo imeti posamezni centri vsaj eno vajo v jami in eno v steni na odprem, potem so tu še vaje za nove reševalce, zimsko usposabljanje v visokogorju, skupne vaje vseh reševalcev. V JRS je trenutno 55 operativnih reševalcev, med njimi je devet reševalk, kar je za veliko jamo, kjer se lahko reševanje raztegne tudi na več dni, »absolutno premalo«, pojasnjuje Šinigoj. »Delaš lahko nekaj ur, potem ne gre več, še posebej če se že do poškodovanca prebijaš šest ali več ur. S seboj imamo veliko opreme, reševanje je zahtevno in naporno. Dobro smo usposobljeni, vsi reševalci smo odlični jamarji, raziskujemo tudi tisoč in več metrov globoke jame, a pri res zahtevnih reševanjih na pomoč pokličemo kolege iz tujine. O tem odloči vodstvo JRS. Kolegi se radi odzovejo, kot seveda tudi mi,« razlaga izkušeni reševalec in dodaja, da je bila JRS prva enota jamarskih reševalcev v sistemu EU civilne zaščite.

Reševalci morajo imeti dobro znanje različnih tehnik reševanja, hkrati morajo biti v dobri fizični kondiciji. Foto Tomaž Grdin

»Res je potrebna tudi fizična moč, zato moramo biti dobro telesno pripravljeni, a veliko je tudi v sami tehniki reševanja,« nadaljuje Tanja Podržaj. »Levji delež je na moških, a ženske smo mirnejše, pazljivejše in te lastnosti so izjemno pomembne pri reševanju.« Na leto je sicer okoli sedem do deset intervencij, pri tem gre za reševanja ljudi, pogosto jih na pomoč pokličejo tudi pri iskalnih akcijah za pogrešanimi osebami, da na terenu pregledajo brezna in jame, iz globin pa jamarski reševalci pomagajo tudi psom in drugim živalim.

Na leto imajo reševalci v povprečju do deset intervencij. Foto Tomaž Grdin

Potek reševalne akcije

V Mihovski jami so hitro minevale minute, slišali so se vrtalniki, napeljevale so se vrvi. Če bi bila v jami res poškodovana oseba, bi se do nje najprej spustila oskrbovalna ekipa, pravi Šinigoj. »Oskrbeli bi jo, postavili bivak, zavili v grelne odeje, poskrbeli torej, da bi se počutila čim bolje. Zelo pomembno je tudi, da se v jamo napelje komunikacijska žica, komunikacija s površjem je ključna, da lahko vodja intervencije poda ustrezna navodila ekipam, ki z reševalnimi manevri opremljajo različne dele jame. Pri zahtevnejših dogodkih se zunaj vzpostavi tudi štab.«

Mihovska jama je dolga okoli 190 metrov in globoka dobrih 50 metrov. FOTO: Tomaž Grdin

Ko je vse pripravljeno, lahko steče dvig poškodovanca iz jame. »Takrat se v jami sliši le sporazumevanje ekip ob nosilih. Velikokrat nosila čakajo na primernem mestu za nadaljevanje, znova se postavi šotor. Negiben poškodovanec se lahko podhladi, v jamah je okoli sedem do deset stopinj, v visokogorskih pa le malo nad lediščem,« poudarja Šinigoj. Če je ljudi dovolj, se oprema sproti pospravlja. »Reševalci pravimo, da hitimo, da bomo čakali, in čakamo, da bomo hiteli. Kar je res. Hitimo s postavljanjem manevrov, potem čakamo, medtem poskušamo kaj pojesti, popiti, ostati segreti. Ko do našega odseka v jami pridejo nosila, pa zagrabimo. Potem znova počasi pospravljamo in se pomikamo proti površju.«

Jamarji se sicer vedno trudijo, da jama ostane čim bolj neokrnjena. FOTO: Tomaž Grdin

In tako je bilo tudi na vaji. Damijan Šinigoj, Den Vrhovnik in Anže Tomšič so nosila previdno spustili po žičnici do brezna in jih po vrveh dvignili do ožine, kjer so čakali Tanja Podržaj, Mihael Rukše in Tomaž Grdin, ki je tudi poskrbel za fotodokumentiranje akcije. Nosila so se kakopak gugala, ob dvigu so opozorili, da bo visenje rahlo z glavo navzdol nekaj minut neprijetno, saj v vodoravni rov zaradi premalo prostora ne gre drugače. Po ožini je šlo sem ter tja na centimetre.

Jamarstvo je fascinantna kombiancija športne aktivnosti in raziskovanja. Foto Tomaž Grdin

»Velikokrat se izkaže, da jamo podcenjujemo. Na primer: imeli smo večdnevno jamo v več kot tiso metrov globokem Skalarjevem breznu na Kaninu, ko smo nosila vlekli iz globine več kot 900 metrov. Vedeli smo, da bo reševanje brutalno. Potem pa sledi obvestilo o nesreči v 50 metrov globoki jami. Prehitro lahko pomislimo, da bo vse potekalo enostavno in hitro,« poudarja Šinigoj in nadaljuje: »Lep primer je tudi Mihovska jama, kjer je potekala vaja. Za jamarja je preprosta, za transport nosil pa zelo težavna. Ker za vrvno tehniko preprosto ni bilo prostora, smo morali uporabiti svojo moč, da smo nosila ustrezno dvignili.« Vseskozi se morajo reševalci tudi zavedati, da lahko jama med reševanjem tudi njim pokaže zobe, mimogrede se lahko v breznu sproži kamen, še tako utrjene lahko načneta mraz in utrujenost.

Vaja je tekla hitro in brez večjih zapletov, kmalu smo prispeli do naslednje ekipe, ko so za nosila poprijeli še Mitja Remih, Bor Vidic in Danijela Štremfelj ter jih zvlekli še skozi najbolj suh del jame, ker se je dvigovalo ogromno prahu. Rov je nizek, a smo se hitro prebili skozi in že smo lahko začutili svež zrak s površja. Nosila so položili na varno in pripravili še zadnje manevre za dvig skozi vhodno brezno na površje.

Reševalci vseskozi skrbijo, da pri poškodovancu ne pride do podhladitve. FOTO: Tomaž Grdin

Ko se zgodi prava nesreča, je seveda adrenalina neprimerno več, pravita Tanja Podržaj in Damijan Šinigoj. »Takrat za čustva ali karkoli drugega ni prostora, ni časa za dvom, strah. Takrat postane jasno, koliko smo odnesli od vaj. Včasih se namreč na vajah zdi, da nismo najboljši, ko gre zares, se spomniš vsega naučenega,« pojasnjuje Šinigoj. Podržajeva nadaljuje: »Na intervenciji ni odvečnih besed, naredimo, kar nam ukaže vodja intervencije, poskušamo biti čim bolj mirni. Ozračje je bolj napeto. Ko spravimo nosila iz jame, si pošteno oddahnemo.« A celotna izkušnja lahko »pride za tabo«, dodaja Šinigoj. V JRS imajo zato tudi usposobljene kolege za psihosocialno pomoč.