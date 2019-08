Ob obisku Benetk obvezno še na Kanin

Bovec



»Točka dnevnega reda je bila zaprta za javnost, zato podatkov o tej točki tudi po zaključku ne moremo podajati. Za preiskavo domnevnih nepravilnosti je bila ustanovljena petčlanska komisija občinskega sveta občine Bovec, ki pa svojega dela še ni zaključila in še ni podala poročila o svojih ugotovitvah, zato v tem trenutku odgovorov na zastavljena vprašanja še ne moremo podati.«



- Rok Ovsenik, nekdanji akrobatski smučar in olimpijec ter predavatelj na Visoki šoli za Turizem v Portorožu, tri mesece vodi zavod Sončni Kanin kot prvi direktor s polnim mandatom. Z njim smo se pogovarjali o izzivih gorskega centra, s katerim je povezana skrb za prihodnost smučišča, ki mu je prejšnja vlada pripisala nacionalni interes.Zavod je bil v zelo slabi finančni kondiciji. Prejšnje vodstvo po mojem mnenju ni racionalno upravljalo denarja, kar zdaj saniramo. Ob prevzemu funkcije je dolg znašal več kot pol milijona, v tem času smo poplačali slabih 200.000 evrov. Tekoče stroške redno poravnamo in se ne zadolžujemo. Res pa je, da imamo odlično sezono. Vreme nam je zelo naklonjeno, s sistemsko reorganizacijo pa so zdaj stroški poslovanja nekoliko manjši. Kaj več pa s tako staro žičnico ni mogoče narediti. Naša rakava rana ni število zaposlenih ali slab promet, temveč res visoki obratovalni stroški. Pri teh fiksnih in variabilnih stroških z nekim normalnim tempom razvoja v nekaj letih ni mogoče dvigniti prometa do te ravni, da bi bilo obratovanje rentabilno.Nisem pristojen za te odgovore, saj ne vem točno, kaj se je dogajalo. Moja energija je usmerjena v prihodnost. Res je, da revizijski postopek še poteka. Določene nepravilnosti so bile, moram pa v zagovor nekdanjemu vodstvu povedati, da je kader velik problem. Smo javni uslužbenci in težko je najti ljudi, ki so tu pripravljeni delati za takšen denar. Trenutno nimamo nikogar, ki bi delal kot samostojni podjetnik, ne morem pa zagotavljati, da bo vedno tako. Sploh za gostinski del. S tega vidika razumem, da je bil nekdanji direktor prisiljen v zaposlovanje prek statusa samostojni podjetnik, saj v nasprotnem primeru Kanin ne bi obratoval. To mu lahko povem v podporo. Kakšne in kako visoke so bile transakcije, naj proučijo ustrezni organi in tudi ustrezno ukrepajo, če je treba. Mi jim predamo vso dokumentacijo, ki jo zahtevajo, v sam proces revizije pa se ne vmešavamo.Z obiskom sem zadovoljen. Letos smo do zdaj prepeljali nekaj več kot 22.000 ljudi, do konca leta bomo torej dosegli število 30.000. Želel sem, da bi imeli 35.000 prepeljanih obiskovalcev.S proizvajalcem smo se pogodili, da bomo s temi napravami lahko obratovali do konca zimske sezone leta 2023. Seveda z neštetimi opravili, ki jih moramo na napravah postoriti. Te naložbe so zelo drage. Samo letos bomo v krožno kabinsko žičnico vložili 200.000 evrov za novo tehnično dovoljenje. Naslednje leto bo sledila podobna naložba za tehnični pregled sedežnice Prevala.Pripravlja se tudi dokumentacija za novogradnjo oziroma celovito obnovo. Zadeva je še v začetni fazi. Kolikor vem, pristojna ministrstva projekt podpirajo. Vse aktivnosti bodo usmerjene v to, da bo projekt do leta 2023 uresničen. Je težek in velik projekt, ni pa neizvedljiv.Na Bovškem turističnih postelj ne manjka, primanjkuje pa dobrih hotelov. Zato tudi nimamo ustrezne infrastrukture, ki bi celoten turizem dvignil stopnjo višje. Slovenski nacionalni program so vrhunske turistične storitve in prepričan sem, da jih v Bovcu lahko izvajamo, ampak ne s sedanjimi infrastrukturnimi objekti. Naša prva želja je, da bi vsaj Alp hotel obratoval tudi v zimskem času. V tem primeru bo tudi mesto zaživelo.Sončni Kanin je zdaj prevzel vlogo zimske destinacijske agencije, zato bomo sami prodajali zimske produkte za Bovec. Zavedamo se, da letos pomembnih rezultatov ne bo, ker smo prepozni. Toda vzpostavili smo stike z vplivnejšimi organizatorji potovanj. Med septembrom in novembrom bomo izvedli resno prodajno akcijo po trgih, ki so za nas pomembni. To so domači slovenski trg, madžarski, poljski in češki, tudi hrvaški. Zanimiv je angleški trg, kjer lahko pridobimo goste zaradi cenovne razlike v primerjavi z večjimi centri. Verjamem tudi v ameriški trg, saj sem tam dolgo delal in poznam ameriškega gosta. Njegova druga čezoceanska želja so Benetke. Skupaj s Kompasom USA smo zato že pripravili produkte, ki se začnejo in končajo v Benetkah, vključujejo pa tudi Kanin.