Ob obisku visokih predstavnikov Nata spremenjen prometni režim

Ljubljana – Slovenija ta konec tedna, od danes do nedelje, gosti visoke predstavnike zveze Nato, zato bo na območjih Policijskih uprav Ljubljana, Kranj in Koper občasno nekoliko spremenjen prometni režim. Med obiskom delegacij bodo policisti na določenih lokacijah ali trasi potovanj varovanih oseb izvajali kratkotrajne mobilne zapore prometa, občasno bodo urejali promet tudi na vseh večjih križiščih. »Varovanim osebam bomo zagotavljali čim bolj nemoten prehod, preostalim udeležencem pa normalno vključitev v promet,« pojasnjujejo na PU Kranj.

Na pot prej kot običajno

V času obiska bo na posameznih odsekih cest veljala prepoved prometa za tovorna vozila in skupine vozil z največjo dovoljeno maso nad 7500 kilogramov ter vseh vozil, ki prevažajo nevarno blago v cestnem prometu. Prepoved bo veljala danes od 12. do 18. ure, v nedeljo pa od 8. do 10. ure in od 12. do 17. ure. »Vse udeležence v prometu pozivamo, naj zaradi varnosti udeležencev obiska in lastne varnosti dosledno upoštevajo odredbe policistov, ki bodo skrbeli za varnost v cestnem prometu. Priporočamo vam, da se na pot odpravite prej kot običajno, vožnjo pa prilagodite razmeram na cesti. Vozite strpno in previdno,« dodajajo na PU Kranj.

Policijsko navodilo voznikom

Ob srečanju policijskih vozil za spremstvo varovane kolone, ki so označena z rdečimi in modrimi lučmi, se je treba ustaviti, se po možnosti umakniti z vozišča in varovani koloni omogočiti neoviran in prost prehod. Vožnjo lahko nadaljujete takoj, ko mimo vas zapelje zadnje policijsko vozilo, označeno z rdečo in modro lučjo, oziroma ko to dovolijo policisti, ki urejajo promet v križišču.

Okoli 400 gostov

Sicer na konferenci načelnikov obrambnih sil članic zveze Nato, ki ji predseduje načelnik vojaškega odbora Nata, britanski letalski general Stuart William Peach, pričakujejo okrog 400 gostov, med njimi 150 najvišjih vojaških predstavnikov. Ob Peachu bo, skladno s tradicijo, konferenci sopredsedovala tudi gostiteljica, načelnica Generalštaba Slovenske vojske, generalmajorka Alenka Ermenc. Nocoj bo na slovesnosti v Narodni galeriji zbrane nagovoril slovenski predsednik Borut Pahor, uradni del konference bo končan jutri, dan pozneje pa še neformalni.