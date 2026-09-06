Bombna tehnika uspešno onesposobila 250-kilogramsko letalsko bombo (FOTO)

Ekipa Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) danes pri kraju Globoko v radovljiški občini odstranjuje letalsko bombo, ki so jo prejšnji teden našli pri urejanju struge Save. Zaradi nevarnosti eksplozije je bil v času intervencije potreben umik ljudi z območja oziroma umik v zaprte prostore.

Bombna tehnika Aljaž Leban in Benjamin Kreševec sta uspešno onesposobila bombo. V celotni akciji danes sodeluje 91 ljudi, vse od predstavnikov Rdečega križa, medobčinskih redarjev, do lokalnih gasilskih društev in članov državne enote za hitre reševalno intervencijo, ki deluje v okviru Uprave RS za zaščito in reševanje.

Deaktiviranje bombe sta med drugim spremljala tudi poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan in radovljiški župan Ciril Globočnik.

Kot so sporočili z Občine Radovljica, je odstranitev bombe predstavljala nevarnost eksplozije, ki bi imela vpliv in posledice na širšo okolico in prebivalce. Zato je na podlagi ocene ogroženosti poveljnik civilne zaščite občine Radovljica Janez Koselj za čas odstranitve bombe sprejel varnostni ukrep o evakuaciji in zaklanjanju. Pripadniki policije, medobčinskega redarstva, gasilcev in civilne zaščite so ob 7. uri začeli pregled območja in zapiranje dostopov.

Od 9. ure gibanje in promet na varovanem območju nista bila več mogoča. Na območju evakuacije, ki je obsegal 400-metrski pas od najdišča bombe, ni stanovanjskih stavb. Prebivalce in druge naključno prisotne so pozvali, naj najkasneje do 9. ure zapustijo območje znotraj cone evakuacije in s tega območja odstranijo tudi svoja vozila in kmetijsko mehanizacijo ter poskrbijo za zaščito živali.

Odstranjevanje letalske bombe pri Globokem. FOTO: Uprava RS za zaščito in reševanje

Do 13. ure zaprte ceste in poostren režim

V drugem pasu, v radiju od 400 in 600 metrov, so deli naselij Globoko, Mišače in Dobro Polje. V času odstranjevanja bombe je bilo na tem območju prepovedano zadrževanje na prostem. Prebivalci so lahko ostali v svojih domovih v zaprtih prostorih, vendar jih v času intervencije niso smeli zapustiti.

Poleg tega so morali zapreti vrata in okna. Znak za začetek intervencije so dala gasilska vozila s sirenami iz gasilskih vozil in obvestilom, da se intervencija začenja. Na enak način se bo izvedel tudi znak za konec intervencije s sporočanjem, da je intervencija zaključena in gibanje ni več omejeno.

V času intervencije od 9. do predvidoma 13. ure bo v radiju 600 metrov od najdene bombe pod železniškim mostom Globoko veljala tudi popolna zapora cest, poti, železnice in reke Save. Poveljnik Državne enote za varstvo pred NUS Darko Zonjič je pojasnil, da bodo 250-kilogramsko bombo predvidoma ob 9. uri, ko bosta končani evakuacija in priprava na zaklanjanje, naprej prestavili z levega brega Save na desnega, kjer so pripravili utrjen zaščitni objekt za deaktivacijo bombe.

Prebivalci lahko ostanejo v svojih domovih v zaprtih prostorih. FOTO: Uprava RS za zaščito in reševanje

S tem so udarni val v primeru eksplozije zmanjšali s 1200 na 400 metrov ter ga usmerili v breg in stran od mostu. Ameriška bomba iz časa druge svetovne vojne ima dva mehanska vžigalnika, pri čemer je eden od njiju poškodovan, zato so pripravili orodje za poskus njegove odstranitve.

Možnosti za uspešno deaktivacijo je Zonjič pred začetkom intervencije ocenil na 50 odstotkov. Če deaktivacija ne bi bila uspešna, bi bombo prerezali in sprožili vžigalnika. Polnilo bombe bi se lahko vžgalo ali pa bi prišlo do eksplozije.

Znak za začetek intervencije so dala gasilska vozila s sirenami. FOTO: Uprava RS za zaščito in reševanje

Danes odstranjena bomba pa ni edina neeksplodirana bomba na tem območju. Kot je pojasnil nekdanji poveljnik Državne enote za varstvo pred NUS, je bil ob koncu druge svetovne vojne most pri Globokem strateško pomemben za umik nemške vojske, zato so ga zavezniki 5. aprila 1945 uničili.

Ob tem je 96 letal ameriškega vojnega letalstva na most in vlakovne kompozicije oziroma na protiletalske in druge utrjene položaje nemške vojske odvrglo med 250 in 350 250- in 500-kilogramskih bomb.

Možnosti za uspešno deaktivacijo Darko Zonjič ocenjuje na 50 odstotkov. FOTO: Uprava RS za zaščito in reševanje

Pri tem naj blizu 10 odstotkov bomb ne bi eksplodiralo, kar pomeni, da je na tem območju lahko še med 25 in 30 bomb. V preiskavi so pred dvema letoma na globini od treh do štirih metrov zaznali več kovinskih predmetov, za katere predvidevajo, da so repi bomb, medtem ko so same bombe še globlje. Kot je pojasnil Kopač, ni nevarnosti, da bi katera izmed njih sama od sebe eksplodirala in tudi ni v načrtu, da bi jih odstranjevali.

Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi NUS je do 21. avgusta letos sicer po Sloveniji zabeležila 2504 najdb NUS s skupno težo skoraj 6500 kilogramov.