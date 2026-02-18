Ob omejitvah nujna tudi gradnja odnosov

Otroci in mladostniki še nimajo v celoti razvitih kognitivnih in socialno-čustvenih zmožnosti za varno in kritično uporabo družbenih omrežij.

Stroka omejevanje družbenih omrežij podpira zaradi težav, s katerimi se pri otrocih srečuje v praksi: s primeri škodljivosti čezmerne uporabe zaslonov in družabnih omrežij se vsak dan srečujejo na ljubljanski službi za otroško psihiatrijo na pediatrični kliniki ljubljanskega UKC. Številne raziskave kažejo, da imajo družbena omrežja negativen vpliv na razvoj otrok in mladostnikov in jim, v trenutni obliki, dejansko škodujejo. Foto Črt Piksi/Delo »Škodljivost družbenih omrežij je posledica količine časa, ki ga otroci preživljajo na teh omrežij, kot tudi njihove vsebine,« pojasnjuje dr. Marija Anderluh, predstojnica službe za otroško psihiatrijo. »Družbena omrežja izpostavljajo mlade medvrstniškemu izločanju in drugim oblikam nasilja. Otroci se prek telefonov izpostavljajo spolnim zlorabam, ...