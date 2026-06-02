Ob pedofilih na otroke prežijo tudi ekstremisti

Lani je policija prejela 541.118 klicev na številko 113 in obravnavala dobrih 221.000 interventnih dogodkov. Na področju splošne kriminalitete so zaznali več velikih tatvin, roparskih tatvin in goljufij. Raziskali so jih različno uspešno: policija preišče skoraj tri četrt roparskih tatvin, število preiskanih goljufij pa se je zmanjšalo na 47,5 odstotka.

To je policija pripisala tudi vse več prevaram, ki so se v zadnjih petih letih podvojile. Težava so tudi spletne goljufije. »Njihovo odkrivanje in preiskovanje zahtevata posebna znanja, predvsem s področij računalništva, gospodarskega poslovanja in analitike,« so pojasnili.