    Slovenija

    Ob pokanju hišnim ljubljenčkom zagotoviti čim mirnejši kotiček

    Uporaba pirotehnike v prazničnem času negativno vpliva na živali in jim povzroča velik stres, zato se vrstijo pozivi, naj se ljudje odrečejo pirotehniki.
    Za pse in druge živali je novoletni čas zelo stresen. FOOT: Shutterstock AI
    Galerija
    Za pse in druge živali je novoletni čas zelo stresen. FOOT: Shutterstock AI
    STA
    30. 12. 2025 | 09:32
    3:48
    A+A-

    Uporaba pirotehnike v prazničnem času negativno vpliva na živali in jim povzroča velik stres, zato se vrstijo pozivi, naj se ljudje odrečejo pirotehniki. V zavetiščih za živali pa lastnikom svetujejo, naj svojim ljubljenčkom doma zagotovijo čim bolj miren kotiček, kamor se lahko umaknejo. Če bivajo zunaj, naj jih v času pokanja umaknejo na varno.

    Živali zaradi izostrenega sluha glasne poke zaznavajo intenzivneje in občutijo fizično bolečino. FOTO: P.S.Stasya/Shutterstock
    Živali zaradi izostrenega sluha glasne poke zaznavajo intenzivneje in občutijo fizično bolečino. FOTO: P.S.Stasya/Shutterstock

    Tudi uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja, da glasno pokanje, žvižganje raket, nenadna svetloba petard in drugih pirotehničnih sredstev ne moti le ljudi, temveč po nepotrebnem vznemirja živali ter jim povzroča strah, tesnobo in trpljenje, poroča STA. Zato poziva vse, naj se odrečejo uporabi pirotehničnih sredstev.

    image_alt
    Uvoz pirotehnike rekorden, kljub prepovedim pokanje ne pojenja

    V Zavetišču Ljubljana lastnikom svetujejo, naj pse peljejo na sprehod v tistem delu dneva, ko je najmanj pokanja. »Najbolj pomembno je tudi to, da preverijo opremo pri psu; naj bodo ovratnice pravilno nameščene, prav tako oprsnice, svetuje se dvojno pripenjanje psa oz. ovratnica in oprsnica,« je za STA pojasnila vodja oskrbnikov v Zavetišču Ljubljana Olja Ivanović.

    Ko gremo na sprehod, psu vedno nadenemo ovratnico. FOTO: Pencil Case/Shutterstock
    Ko gremo na sprehod, psu vedno nadenemo ovratnico. FOTO: Pencil Case/Shutterstock

    Strah in panika živali poženeta v beg, saj pokanje zaznajo kot grožnjo in nevarnost za življenje. Zaradi izostrenega sluha namreč glasne poke zaznavajo intenzivneje in občutijo fizično bolečino. Nekateri lastniki razmišljajo o pomirjevalu, o tem naj se po besedah Ivanović posvetujejo s svojim veterinarjem.

    »V času pokanja bi morali pomisliti tudi na ostale živali, s katerimi bivamo, ne samo hišne ljubljenčke, kot so divjad, ptice, rejne živali in podobno. Prav tako pa bi morali pomisliti tudi na ostale, predvsem starejše ljudi, na katere pirotehnika vpliva negativno. Mislim, da bi se kot družba morali zavedati vseh negativnih posledic, ki jih prinese uporaba pirotehnike,« je še dodala Ivanovićeva, ki je naklonjena prepovedi pokanja.

    image_alt
    Manjša stranka želi prepovedati petarde

    V Zavetišču Horjul pa vsako silvestrovo delajo, saj je zanje vsakokrat to najdaljša noč v letu. Kot so zapisali na družbenem omrežju facebook, poleg pravočasnega sprehoda, ko se »fronta« še ni razplamtela, in primerno nameščenega povodca svetujejo, da pse in mačke pravočasno zaprete v varen prostor. Nikakor ne dajte živali v varstvo komur koli, pozivajo.

    Zaradi pokanja se živali pogosto strgajo s povodca in pobegnejo. Če najdete tako žival, jo bodo prevzeli v zavetišču. Kot so navedli v Zavetišču Horjul, poškodovane prevzamejo najkasneje v štirih urah, nepoškodovane pa v 24 urah. Sprejem je možen kadar koli, tudi ponoči, če boste najdeno žival pripeljali do zavetišča.

    Nehajmo pokati! FOTO: Leon Vidic
    Nehajmo pokati! FOTO: Leon Vidic

    Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je sicer dovoljena od 19. do 31. decembra, uporaba pa od 26. decembra do 1. januarja. Policisti kljub temu njihovo uporabo zaznavajo že prej. Globa, ki jo za fizične osebe predvideva zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, je od 400 do 1200 evrov, za pravne osebe pa vse do 50.000 evrov.

    Več iz teme

    živalipirotehnikapetardestreszavetišče

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

