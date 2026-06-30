Ob pokojnini danes na računu tudi letni dodatek

Nekaj več kot 635 tisoč upokojencev in 10 tisoč prejemnikov nadomestila iz invalidskega zavarovanja bo danes na računu poleg pokojnine pričakal še letni dodatek, ki bo tudi tokrat izplačan v petih razredih. Upokojenske organizacije se že več let zavzemajo, da bi se ta »regres« prelevil v trinajsto pokojnino, ki bi upravičencem prinesla več, na poslanskih klopeh pa je zakonski predlog, po katerem bi bili do letnega in zimskega dodatka upravičeni tudi kmetje, ki so plačevali prispevke za ožji obseg pravic.

Letni dodatek bo za pet evrov višji, kot je bil lani v vseh petih razredih, in je obratno sorazmeren s siceršnjo višino pokojnine: če ta znaša do 710 evrov, bo dodatek 470 evrov, na drugi strani pa bo za vse, ki prejemajo več kot 1210 evrov, dodatek 160 evrov. Pri invalidskih nadomestilih je razpon treh razredov od 160 do 270 evrov. Pokojninska blagajna bo skupaj za to namenila slabih 178 milijonov evrov.