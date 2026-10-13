Ob srečanju Skupine Arraiolos delne in popolne zapore cest v Ljubljani

Ob srečanju Skupine Arraiolos 15. in 16. oktobra bodo v Ljubljani veljale delne in popolne zapore cest, promet pa bodo občasno ustavljali tudi policisti.

Predsednica Nataša Pirc Musar bo v okviru srečanja neformalne skupine Arraiolos gostila 12 predsednikov držav članic EU. Srečanje se bo v četrtek zvečer začelo s svečano večerjo v Kristalni dvorani predsedniške palače, v petek pa bodo predsedniki ves dan preživeli na Brdu pri Kranju.

Zaradi varovanja udeležencev bodo v Ljubljani in okolici veljale začasne prometne omejitve.

FOTO: Policija

Kje bodo zapore? Od četrtka, 15. oktobra, ob 10. uri do petka, 16. oktobra, ob 10. uri bodo delne zapore veljale na Slovenski cesti, na odseku od Trdinove do Tivolske ceste, na pločniku Trga Osvobodilne fronte v smeri železniške postaje ter na delu Pražakove ulice. V četrtek, 15. oktobra, med 15. in 23. uro bosta popolnoma zaprti še Prešernova cesta med Rimsko in Erjavčevo cesto ter Gregorčičeva ulica med Prešernovo in Igriško ulico. Na teh odsekih bo že od 7. ure veljala tudi prepoved parkiranja. Obvozi bodo urejeni skladno z načrtom Mestne občine Ljubljana. Na poteh varovanih kolon bodo možne tudi kratkotrajne premične zapore, zato policija opozarja na možnost zastojev.

Vozniki naj upoštevajo navodila policije

Policija udeležence v prometu poziva, naj upoštevajo navodila policistov ter svetlobne in zvočne signale vozil za spremstvo.

Ob srečanju z varovano kolono, ki jo spremljajo policijska vozila z rdečimi in modrimi lučmi, morajo vozniki ustaviti ob robu ceste ali zunaj vozišča ter omogočiti prost prehod. Vožnjo lahko nadaljujejo šele, ko pelje mimo celotna kolona, vključno s policijskim vozilom na njenem koncu.

FOTO: Policija

Vozilom za spremstvo in vozilom v varovani koloni se ni dovoljeno priključiti ali jih prehitevati. Ob zastojih na avtocestah in hitrih cestah morajo vozniki vzpostaviti reševalni pas ter omogočiti prehod tudi vozilom za spremstvo.