Ob svarilih Gibanje Svoboda ostalo osamljeno, vsi ostali glasovali proti

Novela zakona o zavodih, zaradi katere v Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) žugajo z odhodom na referendum, bo v državnem zboru obravnavana po rednem postopku, saj je le Gibanje Svoboda podprlo predlog vlade, naj se obravnava po skrajšanem postopku. Temu so nasprotovali tudi v SD in Levici ter v opozicijskih SDS in NSi, kjer so opozorili na nasprotovanje sindikatov, nevladnikov in občin, ki v sam postopek sprejemanja doslej sploh niso bili vključeni.

A problematičen ni le postopek, pač pa vsebina obeh predlaganih členov, ki uvaja dodatne pomensko precej odprte razloge za razrešitev direktorjev (na primer neprimerne delovne ali strokovne kvalitete, nedoseganje zadovoljivih delovnih rezultatov in motnje ali ponavljajoče se napake pri delovanju javnega zavoda), možnost, da ustanovitelj (država ali občina) razreši direktorja javnega zavoda mimo volje pristojnega sveta zavoda, in pravilo, da vršilce dolžnosti vedno imenuje ustanovitelj.

»Vtis je, da je zakon namenjen političnemu discipliniranju direktorjev, s katerimi nekdo ni zadovoljen,« je navedel Janez Cigler Kralj, vodja poslancev NSi, in dodal, da prav tako ni povsem jasno, za katere javne zavode bi zakon sploh veljal.

Vodja poslancev SDS Jelka Godec pa je opozorila, da imajo ustanovitelji že zdaj svoje predstavnike – ponekod tudi večino – v javni zavodih in lahko menjavo direktorjev zahtevajo prek njih. Zakaj je torej treba na vrat na nos uvajati nedorečene določbe, ki bi omogočile vladi menjave zanje neprimernih direktorjev, se je vprašala in dodala, da je vprašanje seveda retorično, odgovor nanj pa se skriva v pojasnilih vladnih predstavnikov, da se odzivajo na trenutne razmere. »Po tem bo pa rompompom, ko bo naslednja vlada prav tako na podlagi nedorečenih določb menjala direktorje vse po vrsti. Potem bo pa spet kolesarjenje,« je dejala.

O tem, kako bodo glasovali v nadaljevanju o sami noveli zakona o zavodih v parlamentarnih strankah, v večini še ne želijo govoriti, saj je tudi vodja poslancev Gibanja Svoboda Borut Sajovic nakazal, da bi novelo lahko dopolnili z amandmaji.

Sindikati in nevladniki vlado sicer pozivajo k umiku novele.