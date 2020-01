Ob svetovnem dnevu brajice maratonsko branje

Izboljšanje življenjskih razmer

Ljubljana – Zveza društev slepih in slabovidnih (ZDSSS) je ob letošnjem svetovnem dnevu brajice, tipne pisave za slepe in slabovidne, ki ga zaznamujemo 4. januarja, skupaj s čebelarsko zvezo izdala priložnostno brošuro o čebelarstvu v brajici.Po priročnikih za čebelarje na invalidskem vozičku in v varstveno-delovnih centrih bodo s podporo Loterije Slovenije izdali 400 izvodov brošure o čebelarstvu in jo poslali slepim in slabovidnim naročnikom brajevih in zvočnih časopisov ZDSSS. Brošuro bo prejelo tudi devet medobčinskih društev slepih in slabovidnih ter knjižnica Minke Skaberne za izposojo.V preddverju velike dvorane parlamenta pa bodo 27. januarja, ob začetku redne seje državnega zbora, odprli petdnevno razstavo čebelarske zveze in ZDSSS, ki bo prikazala življenje in delo, dostop do informacij ter mobilnost slepih in slabovidnih; častni pokrovitelj bo predsednik državnega zbora Dejan Židan. Obiskovalci razstave se bodo lahko seznanili z zgodovino pisav za slepe in slabovidne, dejavnostjo knjižnice Minke Skaberne in drugimi zanimivostmi.Z razstavo bodo proslavili tudi sto let delovanja slepih in slabovidnih na Slovenskem. ZDSSS je namreč pravna naslednica Podpornega društva slepih, ki je bilo ustanovljeno 7. novembra 1920 v nekdanji dvorani Ljudskega doma na Streliški ulici v Ljubljani; pozneje je tam delovala ljudska kuhinja, danes pa je v tej stavbi waldorfska šola.Takrat večina slepih in slabovidnih ni imela nobene izobrazbe, odvisni so bili od svojcev ali pomoči sosedov, mnogi so bili prisiljeni tudi beračiti. Društvo je pripomoglo k izboljšanju življenjskih razmer slepih in slabovidnih, z izvajanjem socialnih programov so veliko pripomogli k socialni integraciji slepih in slabovidnih, še posebno z založniško in informativno dejavnostjo, kamor spada tudi prilagajanje avtorskih del v formate, ki so dostopni slepim in slabovidnim, kot so prepisovanje v brajico, povečan tisk, zvočne knjige in e-knjige.V četrtek ob 10. uri bo v knjižnici Minke Skaberne maratonsko branje brajice. Brali bodo mladinsko literaturo Primoža Suhadolčana, ki se jim bo pridružil ob 11.00 uri.