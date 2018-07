Gneča ob višku poletne sezone - na Gruškovju za prestop meje čakajo dve uri

Ljubljana - Na vrhuncu poletne sezone je promet po državi že zgoščen, ponekod, predvsem proti mejnim prehodom proti Hrvaški, pa že nastajajo daljši zastoji. Najdaljši, sedemkilometrski, je pred mejnim prehodom Gruškovje, kjer je čakalna doba za izstop iz države dve uri. Tolikšna je čakalna doba tudi na mejnem prehodu Dobovec.Po poročanju Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zastoji na podravski avtocesti med Draženci in Podlehnikom in naprej na glavni cesti proti mejnemu prehodu Gruškovje, na dolenjski avtocesti med priključkom Obrežje, Mokrice in mejnim prehodom Obrežje ter na cestah Dolenje pri Jelšanah - mejni prehod Jelšane in Rogatec - Dobovec. Zastoj je nastal tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Brezovici.Prav tako je nastal zastoj v Avstriji pred pred predorom Karavanke proti Sloveniji.Čakalna doba je poleg na Gruškovju in Dobovcu tudi na mejnih prehodih Jelšane, Obrežje, Rogatec in Zgornji Leskovec.Povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški je danes pričakovan, saj so se ta konec tedna začele poletne počitnice ponekod v Nemčiji, Švici in na Nizozemskem.​Promet ponekod ovirajo tudi delovne zapore in nekatere prireditve. Na gorenjski avtocesti med Brnikom in Vodicami bodo danes spreminjali delovno zaporo, promet bo oviran, možni so zastoji, opozarja prometno-informacijski center.Zaradi prireditve Pivo in Cvetje bodo do nedelje v Laškem zaprte ceste Celje-Šmarjeta in Laško-Breze-Šentjur. Zaradi nočnega teka okoli blejskega jezera Nočna 10ka bo danes na Bledu zaprtih več cest. Med 21.50 in 23.20 bo zaprta cesta Bled-Bohinj od hotela Toplice do križišča na Pristavi, obvoza ne bo. Med 21. in 24. uro bo zaprtih tudi več lokalnih cest na Bledu.V času turistične sezone velja tudi omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, in sicer ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. uro ter ob nedeljah in praznikih med 8. in 21. uro, na primorskih cestah pa med 8. in 22. uro.